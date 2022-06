Tempesta d’amore anticipazioni, finale amaro per una coppia: oblio vicino

Spoiler prossime puntate, Ariane pronta a distruggere una coppia: il nuovo tranello

Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle in onda prossimamente su Rete4. La dark lady di Tempesta d’amore infatti si appresterà a dire addio per sempre ad Erik. A quanto pare l’amore della sua vita sarà pronto a lasciare il Furstenhof prima del processo per darsi alla fuga ed evitare le conseguenze legali delle sue malefatte. In tutto ciò però l’ex compagna non se ne starà con le mani in mano e tornerà a tentare di mettere le mani sull’hotel a cinque stelle e, per raggiungere il suo scopo, sarà più perfida del passato. Proprio così! Deciderà infatti di insidiare una coppia: quella formata da Robert e Cornelia. Inizialmente i tentativi della Kalenberg di sedurre Saalfeld sembreranno vani, ma le anticipazioni tedesche della soap opera svelano che riuscirà a escogitare un piano infallibile. Dopo aver finto il suo rapimento e quello di Saalfeld, la dark lady farà credere all’uomo che lui e la compagna sono fratello e sorella.



Anticipazioni Tempesta d’amore, Robert con le spalle al muro: addio per sempre a Cornelia?

Il piano di Ariane nelle nuove puntate della soap opera tedesca porterà Saalfeld a lasciare la compagna, che sembrerà perdere la ragione e tentare addirittura il suicidio. In realtà tutti gli incidenti a cui andrà incontro la Holle saranno ben architettati dalla dark lady che riuscirà a farla ricoverare in un istituto psichiatrico. Con Cornelia fuori gioco sarà molto facile per lei far breccia nel cuore di Robert. Ma presto l’amore avrà il sopravvento e per evitare che il compagno torni con l’ex, fingerà addirittura una gravidanza. A quel punto il figlio di Werner sarà con le spalle al muro e si vedrà costretto a chiedere in sposa la Kalenberg. Ovviamente i Saalfeld non staranno con le mani in mano e faranno di tutto per ostacolare la loro antagonista e anche Erik. Nonostante il dolore per le sorti del fratello, riuscirà a trovare un nuovo amore.

Anticipazioni nuove puntate, addio per sempre a Robert e Cornelia: come usciranno di scena

Il lieto fine arriverà però nelle nuove puntate di Tempesta d’amore. Le anticipazioni tedesche svelano che gli intrighi di Ariane verranno smascherati, ma lei se la caverà abilmente, riuscendo a sfuggire ancora una volta al carcere. A quel punto inizierà a perseguitare la Holle che deciderà di lasciare il Furstenhof, stanca delle continue provocazioni ricevute. A quanto pare poco dopo anche Saalfeld seguirà l’amata, mettendo l’amore al primo posto. Proprio così! I telespettatori di Rete4 dovranno salutare molto presto una delle coppie più amate della telenovela, ma non è detto che nelle prossime stagioni non possano tornare al Furstenhof, magari per il matrimonio di altri beniamini della soap opera.