Tommaso Zorzi pronto per un nuovo progetto televisivo: “Mi commuovo quando…”

Il conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa? anticipa come sarà con i concorrenti: “Sono empatico”

E’ un periodo d’oro questo per Tommaso Zorzi che sul lavoro salta da un impegno all’altro aggiungendo nuove esperienze prestigiose alla sua ormai collaudata carriera nel mondo televisivo. E così eccolo ancora su Real Time, rete che l’ha ormai un po’ adottato, dall’autunno e su Discovery+ da martedì con il nuovo programma dedicato al mondo della sartoria. Come si comporterà Zorzi con i concorrenti? A svelarlo è lui sulle pagine del settimanale Tele Sette:

“Non riesco ad essere un conduttore distaccato. Mi commuovo, do suggerimenti, giro tra i tavoli. Sono molto empatico con loro”.

Tommaso Zorzi spiega il meccanismo del programma: “Ci sono tre prove a puntata”

Come funziona Tailor Made – Chi ha la stoffa? A spiegarlo è il conduttore.

“Sono tre le prove a puntata”

inizia Tommaso. Una è di tipo tecnico: partendo tutti da un cartamodello devono realizzare un capo. La seconda è un test di riciclo: partendo da materiali particolari, come ad esempio un paracadute, bisogna trasformarli in abiti in 90 minuti. L’ultima è la prova su misura: ci sarà un tema preciso, come l’abito da cerimonia, e seguirà una sfilata. In ogni puntata ci sarà un eliminato e la finalissima si svolgerà a 4. Il vincitore si porterà a casa uno stage in un’azienda che fa parte di Altagamma, fondazione che riunisce le imprese italiane del settore in questione. A giudicare saranno Elide Morelli, sarta per Valentino dal 1967 al 2021, e Cristina Tardito, direttore creativo di case di moda e fondatrice del marchio Kristina Ti.

Il messaggio che vuole lanciare Tailor Made – Chi ha la stoffa?

Nell’ultimo periodo Tommaso Zorzi ha fatto ricredere perfino Davide Maggio e in effetti la sua carriera sta decollando alla grande e soprattutto su progetti molto belli e particolari. Adesso ad esempio sarà la volta di questo nuovo programma su Discovery+ e Real Time che mette in luce un settore non molto considerato né in generale né in tv.

“Il programma approfondisce un mondo bistrattato”

commenta Zorzi. Sarà l’occasione giusta per far scoprire al pubblico l’importanza dei sarti in ogni ambito.