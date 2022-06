Cosa ha avuto Travis Barker (Blink 182)? È in gravi condizioni? “Pregate”

Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza: cos’è successo e come sta adesso

Sono state ore particolarmente complicate per il noto batterista dei Blink 182. Cos’è successo? In pratica l’artista è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles. Si segnala che al momento non è dato sapere il motivo per cui è stato ricoverato in ospedale né in che condizioni di salute è al momento. Ovviamente i suoi tantissimi fan si sono immediatamente precipitati sui social per esprimere tutta la propria preoccupazione per Barker. Quest’ultimo tra l’altro si è anche sposato da poco con Kourtney Kardashian (noto personaggio televisivo e modella). Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti?

Grande paura per il batterista dei Blink 182: parla la figlia

Il ricovero d’urgenza di Travis Barker non ha certo fatto preoccupare solo i suoi tanti fan, ma anche sua figlia. Difatti quest’ultima si è sfogata nelle scorse ore su instagram. La ragazza non ha spiegato il motivo per cui suo padre è finito all’ospedale e non ha dato neppure informazioni sul suo stato di salute, limitandosi a chiedere a tutti di fare una preghiera:

“Please send your prayers…(Per piacere cercate di pregare per mio padre…)”

Si segnala inoltre che proprio qualche ora prima lo stesso Barker ha scritto un tweet in cui ha semplicemente detto: “God save me (Dio salvami)…”

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Travis Barker e i suoi problemi di salute: cosa gli è successo in passato

Il portale TGCOM24 ha ricordato che non è la prima volta che il popolare batterista dei Blink 182 ha avuto dei problemi di salute. Difatti anni fa è stato ricoverato per via di un coagulo alle braccia. Anni dopo ha anche dovuto affrontare un’infezione da stafilococco. Purtroppo l’artista non è stato particolarmente fortunato sotto questo punto di vista. Difatti nel 2008 è stato coinvolto anche in un grave incidente aereo. In quella occasione sono morte ben 7 persone, mentre lui miracolosamente è sopravvissuto, anche se ha riportato ustioni di terzo grado su tutto il corpo. In attesa di scoprire cosa ha avuto in queste ultime ore, non resta che fargli i più sinceri auguri per una pronta guarigione.