U&D, Lilli Pugliese ammette: “Io tronista? Mi piacerebbe trovare l’amore vero”

Lilli Pugliese dopo la scelta del tronista confessa: “Ho pianto rivedendomi”

Dopo non essere stata scelta da Luca Salatino, la sua ex corteggiatrice Lilli Pugliese ha concesso un’intervista a MondoTV24. Alla domanda su come è stato per lei rivedere in tv la fine del suo percorso nel seguitissimo dating show pomeridiano, la ragazza ha confessato:

“Rivedere ciò che ho vissuto mi ha fatto tornare tutte le sensazioni di quel momento e ho pianto rivedendomi“.

L’ex corteggiatrice l’ha capito adesso: “Tra me e Luca non c’è mai stato un chiarimento”

Ieri su Canale 5 è stata trasmessa la registrazione della puntata di Uomini e Donne in cui Luca Salatino ha deciso di lasciare il programma con Soraia Ceruti. La non scelta Lilli Pugliese si è raccontata ai microfoni di MondoTV24, e quando le è stato chiesto cosa pensa del fatto che ad avere la meglio sia stata l’altra corteggiatrice ha risposto: “Spero abbia fatto la scelta che lo rende felice. Riguardo a lei ho sempre pensato che sia una brava ragazza, ho visto tanta fragilità, non la conosco bene”.

La ragazza che ha raccontato di aver avuto un infanzia difficile ed è stata in crisi ieri, inoltre ha ammesso: “Fino alla fine ho creduto di non essere la scelta, ma in studio riguardando l’esterna mia e quella di Soraia avevo iniziato ad avere un barlume di speranza”. A questo punto l’ex corteggiatrice ha spiegato per quale motivo secondo lei non è stata scelta:

“Durante le discussioni non siamo mai riusciti a capirci e a trovare un punto di incontro, non c’è mai stato un vero e proprio chiarimento e con il senno di poi mi rendo conto di ciò“.

L’ex rivale di Soraia ne è convinta: “Tra Ida e Riccardo non sarà mai come prima”

Sempre durante la chiacchierata, l’ex corteggiatrice si è espressa sulla tronista Veronica Rimondi facendo sapere di non aver gradito un suo gesto: “Sono rimasta delusa quando ha eliminato Federico, le vedevo molto bene affianco a lei”. Inoltre ha detto la sua anche su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Certe cose quando si rompono non si possono aggiustare, non sarà mai come prima. Sono entrambi innamorati ma si è rotto qualcosa. Un amore così grande come il loro ha bisogno di più tempo”.

Infine alla domanda se accetterebbe il trono qualora in futuro dovesse ricevere questa proposta ha risposto: “Non credo che mi verrà mai proposto. Se dovesse essere e io mi fossi già ripresa dalla botta allora accetterei volentieri. Mi piacerebbe molto trovare quell’amore vero che spesso ho visto uscire dal programma”.