Una Vita, Genoveva colpisce ancora: un piano diabolico crea il caos, Rodrigo…

Anticipazioni nuove puntate: Genoveva Salmeron scopre tutto e trova Rodrigo

Continuerà a tessere tranelli e a punire i suoi antagonisti la dark lady di Una Vita. Dopo aver appreso che il marito le sta nascondendo qualcosa, passerà al contrattacco e lo farà come sempre in modo sotterraneo per poi sferrare il colpo di grazia. Nella puntata di ieri ha scoperto le lettere, mai consegnate, di Valeria per Rodrigo e ha deciso di sottrarle al marito. Molto presto la dark lady deciderà di chiedere al detective privato Cuevas di rintracciare Rodrigo, il vero marito della Cardenas. A quanto la donna riuscirà a ricostruire tutti i pezzi e scoprirà che in realtà David non è il vero marito di Valeria e che Aurelio le ha sempre mentito da quando sono tornati in Calle Acacias. Il Quesada infatti ha sempre avuto come obiettivo quello di sedurre la sua vicina di casa e allontanarla da Rodrigo. Ma non è tutto!



Anticipazioni Una Vita, prossime puntate: Valeria bacia David, Rodrigo vede tutto

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Canale5, Genoveva Salmeron scoprirà il segreto del marito e riuscirà a trovare Rodrigo, che nel frattempo si era rifugiato in Germania. La donna farà in modo che l’uomo accetti di trasferirsi ad Acacias, ma qui scoprirà che la moglie si è rifatta una vita. Proprio così! Nel corso delle prossime puntate della telenovela infatti la Cardenas finirà per cedere alle avances di David e i due diventeranno una coppia a tutti gli effetti. Proprio quando il vero marito giungerà in quartiere, lei sarà tra le vie di Acacias mano nella mano con David e lo bacerà pubblicamente. Il Lluch sarà sconvolto e inizierà ad avvicinarsi sempre di più alla Salmeron che, a quanto pare, sarà l’unica (apparentemente) a non mentirgli. Come reagirà Valeria alla vista del marito? Metterà in discussione tutto per lui?

Spoiler nuove puntate: cosa è accaduto veramente tra Rodrigo Lluch e Aurelio Quesada

Intanto presto si scoprirà la verità sul conto del marito di Valeria Cardenas a Una Vita. L’uomo infatti era un chimico al servizio del messicano e aveva come scopo quello di studiare un gas tossico, che il Quesada voleva mettere in commercio per arricchirsi. Quando il marito di Valeria ha capito le intenzioni del suo datore di lavoro si è ribellato, appiccando un incendio al laboratorio e facendo perdere le sue tracce. L’arrivo ad Acacias finirà però per scardinare tutti gli equilibri e mettere in crisi più di un personaggio.