Una Vita anticipazioni: Aurelio rischia grosso, il suo segreto verrà scoperto?

Nuove puntate soap opera Canale5: Genoveva vicina alla verità sul marito

Si avvicinerà a grandi passi verso la verità sul consorte nelle nuove puntate di Una Vita la dark lady. Proprio così! La donna deciderà di seguire il suo istinto e capirà che Aurelio le sta nascondendo qualcosa. Inizierà così a frequentare con costanza Valeria e David e frugherà anche tra le carte del marito. Presto scoprirà che in passato la nuova arrivata ad Acacias aveva amato un altro uomo e non è tutto! La Salmeron apprenderà che il marito ha regalato un pianoforte alla rivale e questo la manderà su tutte le furie. Deciderà così di far sbollire la rabbia e di agire con arguzia: assolderà un investigatore privato per indagare sul conto di Rodrigo e David. Una mossa che la porterà ad avvicinarsi sempre di più alla verità. Intanto nelle puntate della prossima settimana della soap opera spagnola, Valeria inizierà ad avere dei dubbi sulla buona fede del Quesada e le sue continue avances la infastidiranno. L’uomo cercherà di tranquillizzarla dicendole che presto riceverà una lettera da suo marito Rodrigo.



Anticipazioni Una Vita: Aurelio Quesada pronto a uccidere la moglie nelle nuove puntate

Intanto Genoveva Salmeron, dopo aver scoperto i segreti di Valeria, dovrà guardarsi bene le spalle nelle prossime puntate della telenovela spagnola. Il marito infatti, dopo aver appreso che è stata lei a commissionare l’omicidio della sorella Natalia, sarà pronto a ucciderla. Proprio quando le sorti della dark lady sembreranno segnate un evento cambierà di nuovo tutto ad Acacias 38. Il messicano apprenderà infatti dai domestici che la moglie ha continui malori, vomito e giramenti di testa che faranno pensare a una possibile gravidanza. L’ipotesi di aspettare un figlio dalla moglie lo porterà a cambiare i suoi piani, presto però la dark lady lo gelerà, sottolineando di non essere incinta e rimarcando che non metterebbe mai al mondo un bambino con un uomo spregevole come lui.

Anticipazioni spagnole, Genoveva vuole abortire: il ricatto fatto a Ignacio

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano però che la dark lady sarà veramente incinta e sarà proprio una visita medica con il Quiroga a confermare la dolce attesa. A sorpresa però la donna chiederà al medico di non divulgare la notizia e di aiutarla a trovare un medico in grado di farla abortire. Una notizia che sconvolgerà il marito di Alodia che sarà però costretto ad acconsentire al volere della signora di Acacias. Verrà infatti minacciato dalla dark lady, che sarà pronta a rivelare alla sua dolce mogliettina tutti i tradimenti subiti.