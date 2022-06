Una Vita, Servante fa una confessione intima: “Grazie alla recitazione…”

David Venancio Muro svela: “Grazie alla soap opera Una Vita sono felice”

Simpatico e dal cuore d’oro, Servante è uno dei protagonisti più amati della soap opera spagnola in onda tutti i giorni su Canale5. Presente fin dalla prima stagione, l’attore ha subito un evoluzione e ha dovuto affrontare non pochi dolori: il più grande la perdita della moglie Paciencia. Grazie a Fabiana però il personaggio ha ritrovato nuova linfa vitale, impegnandosi nella gestione della loro pensione e ritrovando anche l’amore, proprio accanto alla madre di Cayetana. Sulle pagine del settimanale Visto, l’artista ha rotto il silenzio raccontando di quando da bambino seguiva i genitori, anche loro artisti, e di come la recitazione è riuscita a cambiargli la vita in meglio:

“Ho potuto assaporare entusiasmo, gioie, soddisfazioni, impegno e sacrifici di questo lavoro che è diventato poi piano piano il mio e ne sono felice”.

Una Vita, noto attore svela: “Il mio personaggio è diventato quasi un parente”

Affezionato al ruolo di Servante, l’attore spagnolo ha ammesso che pur essendo particolare, simpatico ma anche insopportabile a volte, il suo personaggio è diventato il suo “Alter ego, quasi una sorta di parente”. Inoltre proprio grazie alla telenovela è diventato un personaggio noto a livello internazionale, e questa è la forza della tv. Negli anni però David Venancio Muro è stato impegnato in numerosissimi spettacoli teatrali e ha recitato anche ne Il tempo del coraggio e dell’amore e La cattedrale del mare. Sul futuro di Servante ha raccontato che è felice che il personaggio possa trovare finalmente la felicità accanto a Fabiana, soprattutto perchè anche la domestica di Acacias in passato ha sofferto molto nella soap opera.

Attore di Servante si racconta: “Ecco come mi rilasso dopo le fatiche sul set”

Oltre ad avere una grande passione per i cani, l’attore di Una Vita, che ha rotto il silenzio sul suo personaggio di recente, ha raccontato di amare anche la buona cucina e di stare con piacere dietro ai fornelli. “Provo ad essere un bravo cuoco e ci sono dei piatti che mi vengono bene” ha raccontato, svelando poi che i suoi cavalli di battaglia sono i secondi, le zuppe ma anche molti piatti freddi e caldi.