Unomattina, l’addio di Monica Giandotti: “Siamo stati costretti a cambiare…”

Finita l’edizione invernale di Unomattina, la conduttrice: “Costretti a cambiare in corso d’opera”

Ha chiuso i battenti oggi, venerdì 3 giugno, l’edizione 2021/2022 dello storico programma del mattino di Rai1, condotto da Monica Giandotti, rimasta alla guida in solitaria dopo l’uscita del collega Marco Frittella avvenuta qualche mese fa. E proprio nei saluti finali la conduttrice, ringraziando il pubblico che ha seguito la trasmissione fedelmente per nove mesi, ha sottolineato che di cambiamenti ce ne sono stati tanti in questa stagione: “Negli ultimi tre mesi è stato fatto un lavoro incredibile qui, perchè è cambiato il formato e sono cambiati i temi. Siamo stati obbligati dagli eventi esterni a cambiare…” ha asserito.

La nostra squadra ha affrontato questa prova con grandissimo spirito di servizio, come il servizio pubblico richiede

ha specificato subito dopo.

“Abbiamo vinto la nostra sfida”, le parole di Monica Giandotti alla fine dell’ultima puntata

“La nostra sfida l’abbiamo affrontata e secondo me anche vinta” ha detto inoltre la conduttrice di Unomattina al momento dei saluti finali oggi, ringraziando poi l’intera squadra, ossia i giornalisti, gli autori, i collaboratori, gli inviati, la produzione, la grafica, la rete e tutto lo studio. “Grazie soprattutto a voi che ci avere seguito” ha concluso infine, glissando nel momento in cui Gigi Marzullo, ospite in studio, le ha chiesto dove la vedremo a settembre: “Ci si vede dove ci si vede” ha risposto sorridendo (molto probabilmente sarà alla conduzione di Agorà, com’è trapelato in rete da tempo, programma che ha già gestito con successo in passato).

“Passo la linea per l’ultima volta a Storie Italiane”, il saluto di Monica Giandotti a Eleonora Daniele

Chiudendo la trasmissione, la conduttrice di Unomattina, come da tradizione, ha ceduto la linea alla collega Eleonora Daniele per la diretta di Storie Italiane, sottolineando: “E’ l’ultima volta che passo la linea ad Eleonora”.

Siete sempre nel mio cuore

ha detto inoltre ai telespettatori, in presenza dei conduttori di Unomattina Estate, Maria Soave e Massimiliano Ossini, che da lunedì faranno gli onori di casa (e Massimiliano ha parlato, a tal proposito, di un sacrificio che dovrà fare per il programma…).