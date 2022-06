Uomini e Donne, brutto incidente per Valentina Autiero: come sta adesso

L’ex dama del trono over dopo un incidente rassicura i fan: “La tac per fortuna è negativa”

Valentina Autiero conosciuta dal pubblico per essere una ex protagonista del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, nella giornata di ieri domenica 5 giugno 2022 ha avuto un brutto incidente stradale. L’ex dama dopo l’accaduto è stata costretta a recarsi in ospedale, e non appena ha ricevuto l’esito negativo della tac non ha perso tempo per aggiornare i suoi fan sui social:

“Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte ma meglio a casa mia direi che in un corridoio di ospedale! La tac per fortuna è negativa, questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare”.

Valentina Autiero si lascia andare a uno sfogo sui social: “E’ un periodo un po’ storto”

Valentina Autiero una ex dama di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha destato parecchia preoccupazione a tutti coloro che la seguono su Instagram. L’ex protagonista del trono over si è sfogata dopo un incidente in auto: “Ci mancava solo questo, ora la mia testa sta al completo”. La diretta interessata ha aggiunto: “Che bella domenica. Per fortuna ho i miei angeli, in cielo e in terra”. Fortunatamente poi è arrivato il messaggio rassicurante, visto che dopo tutti i controlli del caso è tornata a casa. Nella giornata di oggi l’ex dama originaria di Roma oltre a ringraziare i suoi follower, ha aggiunto:

“Sono a casa, riposo per qualche giorno, almeno fino a giovedì, venerdì. Devo solo aspettare per stare meglio, mi è andata bene, è un periodo un po’ così, un po’ storto“.

Dopo aver detto che le scoccia stare ferma soprattutto perchè aveva ripreso a fare attività fisica, ha ribadito: “Detto ciò c’è di molto peggio, quindi alla fine mi è andata anche bene”.

Uomini e Donne, l’ex protagonista ammette: “Tornare nel programma sarebbe una rinvincita”

L’ex dama del trono over, dopo aver fatto sapere di essere uscita presto di casa per andare a fare delle visite ha aggiunto: “Ero ancora un po’ scombussolata da ieri, sei ore al pronto soccorso devastanti”. Nei mesi scorsi in un’intervista concessa a TuttosulGossip invece oltre a svelare di essere libera sentimentalmente, su un suo ipotetico ritorno nella trasmissione condotta da Maria De Filippi che intanto sarebbe pronta a rottamare Gemma Galgani, ha ammesso: