Uomini e Donne, Veronica Rimondi esausta: “È il momento più critico”

Veronica Rimondi, la storia a distanza inizia a pesare: “Questo è il momento più critico”

Nessuna nuvola all’orizzonte per Matteo Farnea e la fidanzata che, dopo la fine di Uomini e Donne, sono inseparabili. Cupido sembrerebbe aver scoccato bene le sua freccia anche se la relazione a distanza inizia a pesare per la coppia. A rompere il silenzio su Instagram Stories è stata proprio la 26enne di Ferrara che senza peli sulla lingua, e con l’ironia che la contraddistingue, ha ammesso che il peso di questa vita da pendolari si sta facendo sentire:

“Si presenta il momento più critico della settimana e anche il più frequente da quando la coppia si è creata… ovvero la valigia”.

L’ex tronista ha mostrato il suo trolley sul pavimento della stanza e ha ammesso che continuare a svuotare e rifare la valigia l’ha portata a vivere costantemente una specie di loop. Non ha mai nascosto infatti che il suo scopo, ora che ha scelto finalmente il bel veneziano, è quello di stare sempre con lui annullando ogni distanza.



Tronista di Uomini e Donne ammette: “Non mi voglio mai staccare da Matteo Farnea”

“Le relazioni a distanza sono molto comode soprattutto per chi la distanza la vuole annullare quindi non si vuole mai staccare”, ha raccontato Veronica Rimondi che ha ammesso di non voler mai allontanarsi dal fidanzato. La protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha poi scherzato sui social sottolineando: “Ci piace complicarci la vita quindi l’amore è molto bello si… molto comoda la storia a distanza, molto molto”. La 26enne, che con Matteo è andata oltre l’apparenza, ha raccontato però che a breve andrà con il compagno a Roma e questa è una cosa positiva.

Veronica Rimondi pronta per un passo importante: presto la convivenza con Matteo Farnea

Presto l’amore da pendolari finirà per i due protagonisti di Uomini e Donne che, dal giorno della scelta, sono riusciti comunque a non separarsi mai. Ora però la coppia è pronta per un passo successivo e su Instagram ha confermato di aver già preso una casa insieme e di aver fatto un “piccolo mutuo”. Insomma una decisione importante soprattutto considerando il fatto che la loro storia d’amore è appena nata. Segno che fanno decisamente sul serio. Il compagno di trono della 26enne invece, Luca Salatino, continua ad essere distante da Soraia tanto da far pensare che i due siano in crisi.