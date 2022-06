Veronica Rimondi si fa scappare un segreto: ecco cosa succede con Matteo

“Matteo Farnea è la leggerezza”, la battuta ironica della compagna

Continua a prendere simpaticamente di mira il fidanzato, Veronica Rimondi. L’ex tronista sembra ormai rapita dal bel veneziano che, con i suoi modi pacati e le sue abitudini, è riuscito a intrigarla fin dal primo giorno, arrivando a conquistare il suo cuore. L’ironia continua ad essere il punto di forza della coppia e proprio su Instagram Stories la ragazza ha svelato come procede la relazione con il compagno, lasciandosi scappare un segreto:

“Quando mi chiedete: ‘Come va con Matteo, tutto a posto? Ti piace? Usciti dal programma tutto bene? Descrivilo con una parola’ io lo definisco: leggerezza… e non mi riferisco nè al benessere nè alla marca di surgelati”.

L’ex tronista ha aggiunto poi una didascalia simpatica alla sua storia, commentando così il video con il fidanzato: “Ciao sono Matteo, per gli amici Piuma”. Insomma continuano a stuzzicarsi simpaticamente i due protagonisti di Uomini e Donne che dalla scelta sono inseparabili.



Veronica Rimondi non molla un attimo il fidanzato: nuova fuga romantica alle terme per loro

Hanno deciso di azzerare la lontananza la tronista di Ferrara e Matteo Farnea. La coppia dal giorno della scelta è inseparabile, ha festeggiato insieme il compleanno di lei e ci sono state le presentazioni con gli affetti più cari della ragazza. Non è escluso che presto possano decidere di convivere e iniziare un nuovo capitolo della loro vita, a differenza di Soraia e Luca che al momento vivranno una storia a distanza. In questi giorni la coppia si è concessa una pausa relax alle terme di Bormio, mostrandosi su Instagram in accappatoio bianco con le montagne come sfondo, oppure immersi nelle calde acque della struttura termale. “Bormio in love”, ha commentato la 26enne sui social, mostrandosi in splendida forma insieme al compagno, come visibile nella foto in apertura dell’articolo.

“L’amore è nell’aria”, arriva la dichiarazione di Matteo Farnea dopo la scelta

A commentare la fuga romantica alle terme di Bormio è stato anche il fidanzato di Veronica Rimondi che si è lasciato andare con una dedica romantica su Instagram: “L’amore è nell’aria”. Insomma, Cupido sembrerebbe aver centrato l’obiettivo questa volta a Uomini e Donne e la prova è arrivata anche con un video postato dalla ragazza di recente.