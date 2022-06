VIDEO Elettra Lamborghini: “Tro*a!”, insultata durante il suo concerto

La cantante insultata da uno spettatore durante un concerto: la sua reazione non si è fatta attendere…

Succede di tutto durante i concerti dal vivo: ne sa qualcosa Elettra Lamborghini che ieri sera, mentre si stava esibendo in quel di Riccione, nonostante l’alto volume della musica, ha sentito uno spettatore presente tra le prime file della folla darle della “tro*a”, come da ore stanno raccontando tutti i blog e le testate giornalistiche. Immediata la sua reazione: ha interrotto immediatamente l’esibizione di ‘Pistolero’, tormentone della scorsa estate, invitando tutti i presenti a fare i cori al grido di “scemo! scemo! scemo!”. Subito dopo, visibilmente innervosita dall’accaduto, ha chiesto espressamente che lo spettatore in questione lasciasse il concerto.

Ecco il video del fattaccio avvenuto durante il concerto di Elettra Lamborghini a Riccione

Nelle ultime ore il video è diventato virale sui social: nel filmato (che abbiamo ‘preso in prestito’ da un utente che lo ha condiviso su twitter e che è visibile cliccando sulla frase colorata, alla quale è collegato tramite link) si vede e si sente chiaramente la cantante che interrompe l’esibizione e perde le staffe contro colui che, a quanto pare, non è proprio un suo fan.

Uno di questi sfigati qui davanti ha detto una parola che non doveva dire: se hai le p*lle, vattene fuori dai cogl**ni!

ha tuonato senza mezzi termini l’artista.

Perchè lo spettatore ha insultato Elettra Lamborghini mentre cantava?

Successivamente sembra sia venuto fuori il motivo per il quale lo spettatore ha dato della “tro*a” alla cantante: la ragione sarebbe un trend in voga su Tik Tok, che prevede proprio di insultare un artista durante un suo concerto. “Chi mi conosce sa che non le mando a dire” è stata la dichiarazione rilasciata dalla Lamborghini dopo il fattaccio, facendo quindi intendere di non essersi affatto pentita della reazione piccata avuta davanti a tutti: come darle torto d’altronde?