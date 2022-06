VIDEO Simona Branchetti mandata a quel paese! “Che ca**o hai da ridere?”

Morning News, scoppia il caos in diretta: botta e risposta tra la conduttrice e l’ospite

Stamattina è andata in onda la prima puntata della seconda edizione del programma mattutino di Canale 5, che in questi mesi estivi sostituirà Mattino Cinque. Alla guida del rotocalco è stata confermata ancora una volta Simona Branchetti. C’è però da sottolineare che il suo ritorno nella fascia mattutina dell’ammiraglia Mediaset non è stato tutto rose e fiori, anzi. Difatti un ospite precettore del reddito di cittadinanza in collegamento da Napoli è andato su tutte le furie perchè nonostante tutti i suoi sforzi non è riuscito a trovare un lavoro stabile. A quel punto la conduttrice ha avanzato l’ipotesi che forse gli imprenditori potrebbero essere scoraggiati dal prendere un lavoratore a tempo pieno con contratto indeterminato per via delle troppe tasse da pagare allo Stato. E da questo momento è scoppiata la bagarre. Difatti l’uomo ha iniziato ad attaccare a testa bassa i politici (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Voi pagate tanti vitalizi…Voi pagate tanti vitalizi da quarant’anni. Qua chi deve lavorare 12 ore al giorno……”

Simona Branchetti messa spalle al muro dall’ospite: “”Che ca**o hai da ridere?”

La conduttrice di Morning News, vedendo l’ospite così esagitato, ha pensato bene di chiedere al suo inviato di calmarlo: “Lasciamo stare i vitalizi, Lino, adesso. Lasciamo stare i vitalizi…” Ma non c’è stato niente da fare perchè Lino ha continuato ad attaccare tutto e tutti (ospiti della trasmissione compresi). Questa sua agitazione ha anche strappato un sorriso alla conduttrice, che con questo gesto ha fatto ancora di più infuriare il precettore del reddito di cittadinanza, il quale ha iniziato ad urlare:

“Che ca**o c’hai da ridere, che ca**o c’hai da ridere. Che ca** c’hai da ridere, me lo devi dire…”

Insomma questa prima puntata per la giornalista del TG5, che ha anche annunciato in diretta la morte di Leonardo Del Vecchio, non è stata particolarmente semplice.

Morning News, la conduttrice resta calma di fronte agli attacchi dell’ospite: interviene Pietro Senaldi

Simona Branchetti non si è comunque scomposta più di tanto di fronte agli attacchi del suo ospite precettore del reddito di cittadinanza. Difatti la giornalista, dopo aver riportato l’ordine, ha dato la parola al suo collega di Libero, il quale ha però subito colto la palla al balzo per scagliare una bella frecciata velenosa nei confronti di Lino: “E’ molto nervoso il signor Lino…Io non lo assumerei a prescindere dalle sue qualità professionali…”