Vladimir Luxuria riprende Lory Del Santo: “C’è stato un grosso problema”

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 14, 2022 , in Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, la ex naufraga delude l’opinionista: “Devi prendere provvedimenti”

E’ terminata anche questa nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E proprio sul finire della trasmissione la conduttrice ha voluto dare la parola a Lory Del Santo, la quale ha rotto il silenzio dopo essere finita giorni fa al centro delle polemiche per alcuni post pubblicati su instagram. In questa circostanza è intervenuta anche Vladimir Luxuria, la quale ha tirato le orecchie all’ex naufraga per un post omofobo apparso sul suo profilo, consigliandole di cambiare social manager perchè l’ha messa davvero in una situazione complicata:

“Trovati altre amiche che facciano questo lavoro perchè se una persona fa il copia/incolla di un commento è come se condivide quel contenuto…Quindi diventa molto pericoloso…”

Lory Del Santo si difende e chiarisce: “Non ho scritto io quei commenti”

Successivamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha subito voluto chiarire tutta la faccenda, asserendo che quei commenti non li ha scritti di suo pugno, ma chi ha gestito la pagina instagram in sua assenza ha semplicemente fatto i copia/incolla dei post arrivati in privato da parte dei suoi tanti fan:

“Credimi…Questa mia amica l’ha fatto in buona fede…Io non ho scritto nulla…Ero ancora in Honduras…Comunque si è scusata…Da quel famoso commento mi dissocio…”

Vladimir Luxuria, che stasera ha attaccato Gennaro Auletto, ha comunque tenuto il punto, asserendo schiettamente che sarebbe meglio leggere bene i commenti dei fan prima di pubblicarli con nonchalance com’è stato fatto.

Isola, la ex naufraga totalmente sorpresa: “C’è stato un boom mediatico che non mi aspettavo”

Lory Del Santo, che ha quasi lasciato il fidanzato stasera in diretta, ha comunque continuato a dire che tutto è stato fatto in buona fede da questa sua amica social manager, aggiungendo che non si sarebbe mai e poi mai aspettata un boom mediatico di questo tipo:

“E’ scoppiata una bomba assurda…Questa mia amica ha sbagliato a fare i copia/incolla…Ribadisco che i messaggi dei fan erano assolutamente veri…Non ho scritto niente di mio pugno…”

E’ poi intervenuta anche Guendalina Tavassi, che invece è certa che quei commenti se li sia scritti da sola da un profilo fake: “Li ha scritto dal profilo ‘Lory Del Vanto’…”