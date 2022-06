Vladimir Luxuria riprende Gennaro Auletto: “Non hai imparato la lezione”

Il modello napoletano criticato dall’opinionista: “Rimani molto permaloso”

In Honduras ci sono stati altri scontri e battibecchi, che hanno movimentato il reality show condotto da Ilary Blasi in questi giorni. Questa sera nel nuovo appuntamento serale Gennaro Auletto è stato nuovamente criticato dai suoi compagni di gioco per non darsi da fare. Il modello napoletano dopo aver perso la sfida al televoto e essersi difeso ancora una volta è stato ripreso da Vladimir Luxuria:

“Rimani sempre molto permaloso, se qualcuno ti fa notare alcune cose, non hai imparato la lezione”.

L’ex naufraga si schiera dalla parte di Nick Luciani: “Ecco perchè è sbottato”

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il pubblico ha ascoltato le critiche che Nicolas Vaporidis ha rivolto a Nick Luciani in questi giorni, tra cui la testuale: “Sei il più giocatore di tutti, parli lontano dalle telecamere come faceva Lory, ti stai comprando le persone”. E’ intervenuta la conduttrice e riferendosi al cantante ha detto: “Non ho capito perchè tutti lo attaccano, uno può tirare fuori il carattere”. Guendalina Tavassi si è schierata dalla parte dell’attore, visto che dopo aver detto che si è sempre esposto, riguardo al cantante ha affermato: “Penso che voglia uscire fuori perchè sennò non si è visto molto di lui, lo stesso atteggiamento di Lory, all’interno sono persone che non fanno niente, e saltano fuori con dei caratteri mai visti, è peggiorato aggredisce, attacca”.

Intanto è saltato il collegamento con l’Honduras, e la conduttrice ha approfittato del momento per invitare gli ospiti a dire la loro. Ilona Staller ha preso le difese del cantante: “E’ mansueto sin che non lo fanno incavolare, ha sbottato, si è incavolato perchè dice ce l’avete tutti contro di me, quindi sono dalla sua parte”.

Vladimir Luxuria mette in guardia i concorrenti: “Sono giorni decisivi e tutto può cambiare”

Non appena Ilary Blasi si è collegata con l’Honduras, Vladimir Luxuria ha messo in guardia i concorrenti: “Volevo dirvi una cosa, chi sente di avere la finale in tasca stia molto attento, questi sono giorni decisivi e tutto può cambiare“. Estefania Bernal prima di sapere l’esito del televoto, si è lamentata di Gennaro Auletto che di recente ha fatto perdere le staffe a Carmen di Pietro: “Lo vedo senza voglia di fare le cose qua, non merita di essere un naufrago”. La replica di quest’ultimo è stata: “Ho capito la persona che è, meno male che ci sono i daytime, che un minimo mi do da fare”.