Vladimir Luxuria spiazza tutti: “La mia prima volta mi sono sentita sporca”

“La mia prima volta è stata bruttissima”, la confessione dell’opinionista dell’Isola dei Famosi

In attesa della finale del reality di Canale5, che andrà in onda lunedì 27 giugno, Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio e, sulle pagine del settimanale Chi, ha parlato del suo passato e del percorso fatto in questi 57 anni di vita. Senza peli sulla lingua l’opinionista di Canale5 ha parlato anche dell’amore, di come lo viveva da ragazza e di come è cambiato oggi il rapporto con l’altro. Sulla sua prima volta ha confessato:

“È stata bruttissima. Lui era un uomo molto più grande e dopo quell’incontro mi sentii sporca per troppo tempo. Ero arrivata a pensare che il ses*o fosse qualcosa di sbagliato”.

Ha poi raccontato però che il suo ultimo incontro intimo è stato con una guardia del corpo e, con l’ironia che la contraddistingue, ha ammesso: “Mi sono sentita come Whitney Houston nel film The bodyguard”. Ha svelato che oggi per lei in una relazione conta molto di più la testa che la passione, a differenza che in passato.



Vladimir Luxuria ha rinunciato all’amore? “Nella solitudine ho trovato la mia dimensione”

Non esclude nulla l’opinionista dell’Isola dei Famosi che non insegue però l’amore a tutti i costi. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti raccontato: “Nella solitudine ho trovato la mia dimensione”. In amore però ha sempre vissuto relazioni leali e non ha mai tradito, oggi però il suo rapporto con l’altro è cambiato e ha ammesso senza mezzi termini:

“In passato piangevo per gli uomini, mentre ora mi commuovo per un fiore”.

Il tempo che passa non spaventa l’opinionista che in diretta su Canale5 ha incantato il pubblico a casa con i suoi outfit e gli omaggi a donne importanti del mondo dello spettacolo e non solo.

L’isola dei famosi, opinionista svela: “Ecco il mio segreto per conquistare un uomo”

Senza peli sulla lingua, Vladimir Luxuria ha svelato come fa a conquistare un uomo: “Lo inganno! Scherzi a parte, la verità è tutto. Fingersi qualcosa o qualcun’altra non serve a nulla, anzi”. L’opinionista, rimproverata dalla Del Santo di recente, ha raccontato che oggi la cosa da cui fugge nella vita è “la noia” e nel suo futuro vede i viaggi e il lavoro. Intanto attende con trepidazione la finale del reality di Canale5 per vedere chi sarà a trionfare il 27 giugno.