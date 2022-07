Adriana Volpe non si trattiene: “Si può essere forti anche senza…”

Conduttrice lancia un messaggio: “Si può essere forti anche senza essere arroganti”

Sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, Adriana Volpe, dopo una stagione televisiva impegnativa che l’ha vista nelle vesti di opinionista del GF Vip 6 insieme a Sonia Bruganelli. La conduttrice non è stata confermata per la prossima edizione del reality, che vedrà la moglie di Paolo Bonolis commentare i concorrenti di turno insieme ad Orietta Berti. Per la presentatrice si aprirà però presto un altro portone: tornerà infatti a condurre un programma. Nel frattempo si sta godendo le meritate vacanze e ha colto l’occasione per mandare un messaggio e lanciare forse una frecciata a qualcuno. Su Instagram Stories ha infatti condiviso questo pensiero:

“Le persone non capiscono che si può essere forti anche senza essere arroganti, gentili anche senza essere deboli, coraggiosi anche senza essere prepotenti e si può essere umili anche senza essere timidi”.

“Cerco i contrasti della vita”, la rivelazione della nota conduttrice

Sempre attiva sui social, in queste ore Adriana Volpe ha condiviso una foto (visibile cliccando su questo link) con questo commento:

“Bianco e nero o a colori? Alcune volte, come oggi, cerco i contrasti della vita. La nostalgia è bianca e nera, i sogni, i desideri sono colorati”.

Intanto la presentatrice prosegue le sue vacanze in vista degli impegni autunnali. Di recente ha ammesso che il GF Vip le ha dato tanto ed essere opinionista del programma è stato un privilegio. Non ha preso male l’esclusione, al contrario, ha deciso di puntare sulla conduzione. Con Sonia Bruganelli invece è rimasto un buon rapporto, la presentatrice trentina ha raccontato, in una recente intervista sulle pagine del settimanale di Mio, di sentirla ancora e di stimarla come imprenditrice.

Adriana Volpe pronta per tornare alla conduzione: quale programma presenterà

In queste settimane sarebbero già iniziate le riprese del nuovo programma della conduttrice trentina che, dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista al GF Vip, sarebbe traghettata al timone di In&Out. Al suo fianco, in base quanto trapelato dalle ultime anticipazioni, dovrebbero esserci anche Valeria Marini e Federico Fashion Style, che si occuperà delle trasformazioni dei concorrenti.