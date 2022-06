Alberto Matano rompe il silenzio dopo il matrimonio: “Prima volta che ne parlo”

Alberto Matano emozionato dopo il matrimonio: “Intorno a noi un’onda inaspettata di amore”

Il popolare conduttore de La vita in diretta è stato ospite nel programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo su R101. Ed in questa circostanza è tornato a parlare del suo matrimonio con Riccardo Mannino. Il giornalista non ha nascosto di essersi davvero emozionato di aver ricevuto così tanto calore dalle persone dopo questo evento importante:

“Le persone ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito…”

L’uomo non ha poi nascosto di essere rimasto sorpreso, soprattutto perché né lui né il marito hanno fatto particolari proclami: “E’ stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere…”

Il giornalista lo confessa: “Con mio marito sono stato io a fare la prima mossa”

Alberto Matano, sempre in questo suo intervento nel programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo, ha anche dichiarato che è stato lui a fare la prima mossa per conquistare il suo attuale marito Riccardo Mannino:

“Il primo passo l’ho fatto io. Poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio…”

E incontro dopo incontro finalmente è nato l’amore tra Riccardo e il giornalista, che il 5 luglio tornerà su Rai Uno alla conduzione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione al fianco di Mara Venier.

Alberto Matano non lo nasconde: “Io e mio marito ci siamo messi insieme dopo un anno”

Il giornalista ha poi concluso questo suo intervento nella trasmissione radiofonica condotta da Maurizio Costanzo su R101 asserendo che prima di mettersi insieme all’attuale marito Riccardo Mannino c’è voluto ben un anno: “Dopo un anno abbiamo deciso di metterci insieme…” Da quel momento in poi sono stati insieme per ben 15 anni, tanto da arrivare a decidere di convolare a nozze lo scorso 11 giugno. La cerimonia è stata officiata da Mara Venier, che in qualche modo ha spinto i due a sposarsi, come ha recentemente dichiarato lo stesso giornalista: “Ci aveva chiesto quando avremmo fatto questo passo…In un mese abbiamo organizzato tutto…”