Anthony Peth lascia Chef in campo: “Per me si chiude un grande capitolo”

L’addio di Anthony Peth al suo programma: “Si conclude la mia esperienza triennale”

Ha scelto di annunciare tramite i social il conduttore sardo l’addio a Chef in campo, il programma che lo ha visto protagonista per tre stagioni, in onda nel 2020 su Sportitalia e nel 2021 e 2022 su Alma TV. “La mia esperienza si conclude e sono sicuro che chi prenderà il mio posto sarà un valido conduttore” ha dichiarato Tony alcune ore fa sul suo profilo instagram ufficiale, facendo poi una serie di ringraziamenti, iniziando dai telespettatori e proseguendo con la squadra di lavoro che lo ha affiancato nella trasmissione:

La produzione AF Project e Francesca Aiello, il regista Mario Maellaro, il mio autore e l’intero cast! Grazie anche agli 82 ospiti del mondo della tv, della moda, del cinema e dello sport che si sono raccontati attraverso la nostra cucina

sono state le sue parole.

Anthony Peth e la fine dell’esperienza a Chef in campo: “Si chiude un grande capitolo”

“Per me è arrivato il momento di chiudere un grande capitolo e cogliere ciò che la vita ha di bello da offrirmi” ha poi concluso il conduttore che, lo ricordiamo, negli anni scorsi è stato protagonista anche di Gustibus, Trend, Top Music, People e non solo. Partito come inviato per Sky nella sezione cinema, Anthony ha lavorato anche per la Rai, per Mediaset e per La7, percorrendo con la sua professionalità e la sua simpatia una strada sempre in salita, diventando uno dei volti più seguiti e amati dei programmi di cucina, ultimo dei quali, appunto, Chef in campo.

La biografia di Anthony Peth: tutto il conduttore di origini sarde

Anthony Peth è molto riservato e della sua vita privata si sa poco. E’ noto, come lui stesso ha raccontato in televisione alcuni mesi fa, che ha lottato per anni contro un cancro alle ossa a causa del quale è stato operato più volte: la battaglia contro il tumore l’ha raccontata nel mese di aprile scorso a Storie Italiane, su Rai1, intervistato da Eleonora Daniele. è molto riservato e della sua vita privata si sa poco. E’ noto, come lui stesso ha raccontato in televisione alcuni mesi fa, che ha lottato per anni contro un cancro alle ossa a causa del quale è stato operato più volte: la battaglia contro il tumore l’ha raccontata nel mese di aprile scorso a Storie Italiane, su Rai1,

A volte si giudica uno sguardo triste, non sempre si sorride, dietro ognuno di noi c’è una storia da raccontare che va rispettata senza giudizio. La mia storia non l’ho mai voluta raccontare perchè ero ancora a rischio, ma oggi finalmente lo posso dire: il cancro si può vincere

ha affermato recentemente.

In questo periodo Peth è in video con le repliche di Chef in campo, intanto scalda i motori per un nuovo progetto in Spagna e per un’avventura inedita che lo vedrà rientrare in Rai nella prossima stagione tv.