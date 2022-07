Anticipazioni Un altro domani, spoiler: Julia finisce nel mirino del web

Un altro domani, anticipazioni nuove puntate: Julia rimane in mutande e finisce nel web

Ci sarà spazio anche per un episodio divertente nella prossime puntate della soap spagnola trasmessa da Canale5. Com’è noto, infatti, la giovane Julia farà di tutto per rilanciare l’attività che fu della nonna Carmen ma gli intoppi e gli imprevisti saranno all’ordine del giorno. Così la giovane chiederà aiuto a Maria per creare uno spot da lanciare in rete ma a questo punto la vicenda prenderà una piega inaspettata. Infatti, dalle anticipazioni sulle nuove puntate si apprende che Julia mentre registra lo spot rimarrà impigliata con i pantaloncini nel mobile rimanendo letteralmente in mutande. Imprevisto divertente ma anche imbarazzante anche perché Maria, a causa di una disattenzione, non eliminerà il frame in questione facendo finire la povera Julia nel mirino del web con tanto di gif e meme.

Anticipazioni soap di Canale5, Julia inizia ad incrementare la sua nuova attività

L’imprevisto della giovane, tuttavia, avrà un lieto epilogo. Infatti dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Un altro domani si scopre che proprio grazie al suo video diventato virale, il suo mobilificio inizierà a ricevere clienti. In molti infatti chiameranno per chiedere informazioni o addirittura comprare dei mobili. Del resto la ragazza ha ricevuto un ultimatum dalla madre Diana che le aveva concesso solo tre mesi di tempo per riuscire ad avviare la sua attività. E Julia ci riuscirà dimostrando alla madre ma anche a se stessa di essere in grado di fare delle scelte e prendersi le sue responsabilità anche se continuerà ancora a subire le ingerenze della madre e dell’ex fidanzato Sergio.

Spoiler Un altro domani, Carmen determinata a fare giustizia dopo la morte di Agustina

Se da una parte Julia sarà determinata e decisa nell’intraprendere la propria strada, dall’altra Carmen sarà alle prese con la tragica morte di Agustina avvenuta inaspettatamente e non per causa naturali. L’amata tata, infatti, è stata uccisa ed i sospetti ricadranno su Patricia ma la giovane Carmen non ha prove a sufficienza per incastrarla ma non si darà per vinta e lotterà per fare in modo che la tata abbia giustizia e venga fuori la verità.