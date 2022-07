Antonella Clerici, ancora tanto dolore per la collega scomparsa: “Lei…”

La conduttrice ricorda Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa: le parole di Antonella Clerici

Oggi è esattamente un anno da quando Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme nella vita di fan e colleghi. La mitica showgirl se ne è andata esattamente un anno fa e oggi anche la tv si è riorganizzata per ricordare questo doloroso lutto un anno dopo. Ovviamente non sono mancati i pensieri e i ricordi dei colleghi, con Antonella Clerici che ha speso alcune parole in memoria dell’amica e collega, andata via dopo aver fatto i conti con una grave malattia. Con una storia Instagram raffigurante la diva in versione bianco e nero la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha omaggiato la memoria della compianta Raffaella:

She…5 luglio.

Il pensiero della Clerici si è unito a quello di tantissimi altri colleghi, con messaggi e ricordi arrivati da ogni lato dello spettacolo italiano, tra attori, cantante e presentatori che non hanno mancato l’appuntamento.

Tutti ricordano la showgirl: social invasi dai pensieri di colleghi e amici

Raffaella Carrà era un’icona incredibile e lo si comprende bene dando un’occhiata ai vari profili Instagram dei vip. Sono tantissimi i colleghi e amici, oltre alla Clerici (oggi tornata negativa al Covid) che hanno omaggiato la celebre cantante, conduttrice e ballerina, con in particolare un commosso Cristiano Malgioglio che presto sarà al timone di un programma su Rai3 che ripercorrerà quanto portato sul piccolo schermo dalla Carrà con un similar di A raccontare comincia tu: “Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un’eredità che è troppo importante. Per me è un grandissimo onore” – ha rivelato all’Adnkronos Malgioglio – .

Raffaella Carrà ricordata dalla celebre presentatrice

Non è mancato, tra gli altri, neanche il pensiero di Barbara D’Urso, che ha speso parole veramente speciali in ricordo di Raffaella Carrà. La conduttrice Mediaset ha omaggiato la showgirl, tra le più amate di sempre non solo in Italia ma anche in terra estera, basti ricordare lo speciale legame con la Spagna. “Eterna e immortale. Ma è già passato un anno e non l’abbiamo superato” – ha scritto la conduttrice partenopea – . Tra i messaggi in memoria di Raffaella sono apparsi anche quelli di Noemi e la opinionista Vladimir Luxuria.