Arisa rompe il silenzio sulla sua malattia: “Soffro di un disturbo”

La cantante si confessa senza freni: “Soffro di Tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo”

Arisa è sicuramente una delle voci più belle del panorama musicale italiano ma nel corso degli anni si è cimentata anche nel mondo della televisione come opinionista, concorrente in vari talent show come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, come coach di X Factor e a settembre tornerà a vestire i panni della maestra di canto da Maria De Filippi. Insomma, artista poliedrica, si è sempre raccontata senza filtri anche sulla sua vita privata e non ha mai fatto mistero di soffrire di un disturbo che, in passato, le ha causato non pochi disagi. La cantante, stando alle dichiarazioni riportate su 361magazine.it, di recente ha confessato:

“Spesso sono costretta a “rasare la chioma” a causa della Tricotillomania di cui soffro da tempo disturbo ossessivo compulsivo derivante dall’ansia che la porta a strapparsi i capelli da sola.”

Arisa parla della sua malattia ai capelli: folta chioma nonostante la Tricotillomania

La malattia di cui soffre la cantante la spinge a strapparsi i capelli e per questo spesso, soprattutto in passato, era costretta a rasarsi. Adesso le cose stanno diversamente e la contante sui social sfoggia giornalmente look nuovi e capelli sempre più lunghi. Ed a rivelare il segreto della sua folta chioma, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul sito su citato, è il medico della cantante. In una recente intervista quest’ultimo ha spiegato:

“Nel caso di Arisa è stato applicato un doppio sistema adatto per il cambio look. Quando si hanno i capelli corti e si vuole passare ad un lungo in modalità invisibile si complicano la cose e questo è un lavoro solo per maestri di finezze”

Periodo d’oro per la cantante: rientra ad Amici 2022 al posto di Anna Pettinelli

Malattia a parte questo per Arisa è un periodo ricco di soddisfazioni, dopo l’addio a Vito Coppola, infatti la cantante non solo è al centro di importanti progetti musicali ma presto ritornerà a vestire i panni di coach di canto ad Amici di Maria De Filippi al posto di Anna Pettinelli. Per lei è un ritorno a Mediaset dopo la parentesi su Rai1.