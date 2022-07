Ascolti, Rai1 al 20%: Techetecheté ha ricordato la cantante di Domenica In

Successo per Techetechetè con Irene Fargo, Tonino Cripezzi dei Camaleonti e Vittorio De Scalzi dei New Trolls

E’ stata una delle puntate più toccanti di sempre quella del programma dell’access prime time estivo di Rai1 andata in onda ieri sera, venerdì 29 luglio 2022, dedicata a tre artisti scomparsi di recente, ossia Irene Fargo, lanciata dal Festival di Sanremo nei primi anni ’90, che successivamente abbiamo visto nel cast di una delle prime edizioni di Domenica In di Mara Venier, Tonino Cripezzi dei Camaleonti, qualche settimana fa trovato morto in una stanza d’albergo, e Vittorio De Scalzi, storico fondatore dei New Trolls. La Fargo, che vediamo nell’immagine in alto, è scomparsa a soli 59 anni il 1° luglio a causa di una brutta malattia: tra i messaggi in suo ricordo subito dopo la morte, quello di Mara Venier che, come appena accennato, l’ha voluta nel cast dell’edizione 1994/1995 di Domenica In, ma anche Renato Zero, Roby Facchinetti, Laura Pausini e Francesca Fialdini hanno postato dei messaggi in sua memoria sui social.

Gli ascolti della puntata ‘Accordi spezzati’ di Techetecheté andata in onda ieri sera

E’ stata intitolata ‘Accordi spezzati’ la puntata di ieri sera della trasmissione dell’access prime time estivo di Rai1, che nelle scorse settimane ha ricordato anche altri grandi artisti come Corrado, Giuni Russo, Raffaella Carrà, Monica Vitti e non solo (e altri ne ricorderà da qui a settembre), riscuotendo sempre grandi ascolti. E il pubblico ha gradito anche l’appuntamento di ieri seguito, come apprendiamo da Davide Maggio, da quasi tre milioni di telespettatori, con una media esatta di 2milioni 902mila e uno share che ha sfiorato il 20% (19.7% per l’esattezza).

Irene Fargo e l’omaggio che le è stato fatto ieri sera su Rai1: da Sanremo a Domenica In

Della Fargo a Techetecheté abbiamo visto la sua prima interpretazione a Sanremo, risalente al ’91, con ‘La donna di Ibsen’, e quella dell’anno successivo, in gara con il bellissimo brano ‘Come una Turandot’. E’ stato trasmesso inoltre un video di una sua esibizione a Domenica In, tratto da una puntata in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo a febbraio del 1995, ma anche filmati di concerti estivi che ha tenuto in quegli anni. Irene si è spenta nella sua Chiari, in provincia di Brescia, come suddetto all’inizio di luglio: prima dei ricordi postati sui social da Mara Venier e gli altri volti citati, a dedicarle un lungo post quando è scomparsa è stata la cantante Giovanna Nocetti, sua grande amica.