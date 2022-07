Back to school anticipazioni cast: Federica Panicucci chiama due ex gieffine?

Anticipazioni Back to school: nel cast ci sarà anche Soleil Sorge? L’indiscrezione

Federica Panicucci sarà alla conduzione della seconda edizione del programma in cui i vip dovranno tornare a sedersi dietro il banco di scuola per affrontare l’esame di quinta elementare. Ma chi saranno i vip che si metteranno in gioco? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare portale televisivo TvBlog.it pare che nel cast del programma di Italia 1 ci sarà anche la popolare influencer, che dovrebbe condurre nella prossima stagione Tv il GF Vip Party su Mediaset Infinity. E questa notizia conferma che per l’ex gieffina questo è davvero un anno d’oro.

Federica Panicucci chiama la popolare showgirl nel cast del suo show? Gli ultimi rumor

Successivamente il portale TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che in lizza per entrare nel cast di Back to school dovrebbe esserci anche la popolare showgirl Valeria Marini, la quale è finita al centro del gossip dopo essere stata sorpresa a baciare appassionatamente Eddy Siniscalchi (sarà nato l’amore?). Oltre lei pare che ad avere buone chance di entrare nel cast dello show condotto dalla presentatrice di Mattino Cinque, che al momento è in vacanza alle Maldive, ci siano Ricky Tognazzi e il popolare cantante, che tanta fortuna ha avuto negli anni ’80, Ivan Cattaneo.

Natasha Stefanenko concorrente della prossima edizione del programma di Italia 1?

TvBlog.it, dopo aver rivelato che in lizza per entrare nel cast di Back to school ci sarebbero Soleil Sorge e Valeria Marini (oltre che Ricky Tognazzi e Ivan Cattaneo), ha anche colto la palla al balzo per dare un altro nome. Difatti il sito web televisivo ha rivelato che in base alle indiscrezioni raccolte pare che anche la popolare soubrette russa potrebbe partecipare alla trasmissione di Italia 1. Proprio quest’ultima ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express al fianco di sua figlia ben figurando, visto che solo per un soffio non è riuscita a vincere. In passato ha anche lavorato al fianco di Fabrizio Frizzi nella trasmissione Per tutta la vita. Ha recitato in numerose fiction di grande successo, tra le quali Nebbie e delitti e Distretto di polizia. In passato ha anche condotto il Festivalbar, Le Iene e Italia’s next top model.