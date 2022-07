Back to school cast boom, Soleil Sorge e l’ex insieme: subito scintille tra loro

Soleil Sorge e il suo ex fidanzato nel cast del programma di Federica Panicucci: le anticipazioni

Back to school avrà una seconda edizione, ma stavolta a condurla non sarà Nicola Savino, che ha deciso di lasciare Mediaset per passare a Tv8 dove condurrà un nuovo game show in access prime time, bensì la presentatrice di Mattino Cinque. Chi ci sarà nel cast? A rivelarlo in anteprima è stata la fanpage instagram thepipol_tv. Difatti la suddetta pagina è venuta a conoscenza che tra i concorrenti vip che prenderanno parte del programma ci sarà anche la popolare influencer, che ritroverà però una sua vecchia conoscenza: il suo ex fidanzato storico Luca Onestini.

Back to school anticipazioni prossima edizione: scintille tra I due ex fidanzati

La fanpage instagram thepipol_tv, dopo aver rivelato che Soleil Sorge e Luca Onestini saranno tra i concorrenti della prossima edizione del programma condotto da Federica Panicucci, ha anche dato un’altra succosa anticipazione. Di cosa si tratta? Pare che durante le registrazioni dello show di Italia 1 (QUA per leggere tutti gli ultimi rumor) ci siano state già delle frizioni tra i due ex fidanzatini, che certo non si sono lasciati benissimo anni fa: “Fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi…” Insomma pare davvero che i due daranno spettacolo. La Panicucci riuscirà a gestirli?

Valeria Marini e Cecilia Capriotti nel cast del programma di Federica Panicucci: le ultime news

Pipol Tv ha poi confermato tutte le indiscrezioni sul fatto che anche la popolare soubrette sarda sarà nel cast della prossima edizione di Back to school. Si ricorda inoltre che proprio quest’ultima sembra sarà anche una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Insomma anche la prossima stagione Tv per lei sarà pregna di impegni. Tornando invece a parlare del programma di Italia 1 si segnala inoltre che la fanpage instagram ha anche rivelato che nel cast dovrebbero esserci altre due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti e Raffaella Fico. La fanpage ha anche tenuto a precisare che durante le registrazioni del programma non sono mancate le risate, ma anche le discussioni tra i vari studenti vip indisciplinati.