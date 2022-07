Barbara d’Urso distrutta si sfoga sui social: “E’ stata davvero una tragedia”

La popolare conduttrice rimasta senza parole dopo la strage sulla Marmolada: lo sfogo su twitter

Purtroppo ieri c’è stata un’improvvisa valanga sulla Marmolada. Sono state tante le persone a perdere la vita e purtroppo i soccorritori sono ancora alla ricerca dei dispersi, nella speranza di trovarli vivi. Una tragedia nel vero senso della parola che ha scosso l’opinione pubblica. Su tutta questa faccenda ha voluto esprimere una sua opinione anche Barbara d’Urso. Difatti la popolare conduttrice, in un post pubblicato su twitter, ha rivelato di essere davvero addolorata (si segnala che il suddetto post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “E’ stata una tragedia…Dobbiamo riflettere molto…”

Barbara d’Urso davvero dispiaciuta per la valanga sulla Marmolada: “Preghiamo per le vittime”

Successivamente la popolare conduttrice di Pomeriggio 5, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su twitter, ha anche voluto dedicare una preghiera a tutte le vittime di questo disastro naturale sulla Marmolada: “Una preghiera per le vittime della Marmolada e un abbraccio ai loro cari…” Anche stavolta la presentatrice di Pomeriggio Cinque, che è stata presa di mira da Pio ed Amedeo giorni fa durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23, ha dimostrato di avere una spiccata sensibilità. E sarà anche per questo motivo per cui risulta essere una delle presentatrici più amate dal pubblico a casa.

Una tragedia… Dobbiamo riflettere… Una preghiera per le vittime della #Marmolada e un abbraccio ai loro cari https://t.co/nW69B28nfx — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 3, 2022

La presentatrice ricorda Tonino Cripezzi (leader dei Camaleonti): “Mancherai a tanti”

In queste ultime ore purtroppo è venuto a mancare anche il famoso leader del gruppo musicale dei Camaleonti. Barbara d’Urso ha rivelato ai suoi numerosi follower su twitter di avere molti ricordi legati alle canzoni della band:

“‘Canta… Canta ancora… Perché cantare, se l’amore non c’è…’…Quante serate trascorse a cantare le canzoni dei Camaleonti… Ho tantissimi ricordi legati alla loro musica…”

Quest’ultima ha concluso il suo lungo post asserendo di essere certa che la sua musica mancherà a tutti, aggiungendo che gli artisti alla fine non muoiono mai: “Ciao Tonino… Mancherai a tanti…Gli artisti non muoiono mai…” E anche i suoi fan si sono immediatamente riversati su twitter per fare fare le più sincere condoglianze alla famiglia del noto artista.