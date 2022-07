Barbara d’Urso ha avuto una disavventura: era con un gruppo di amici quando…

“Ci siamo persi”, piccolo contrattempo in vacanza per la conduttrice di Canale5

Immersa nel verde della natura, Barbara d’Urso si sta concedendo delle vacanze di totale relax in un casolare di campagna, insieme all’immancabile amica del cuore Angelica e agli affetti più stretti. Dopo le fatiche di una stagione televisiva decisamente lunga, Pomeriggio Cinque infatti si è protratto fino a giugno, la stacanovista di casa Mediaset ha staccato la spina per ricaricarsi in vista di settembre, mese in cui tornerà in diretta per far compagnia al pubblico attento di Canale5. Non sono mancati gli inconvenienti in vacanza per la 65enne che ha mostrato su Instagram Stories il ritorno a casa dopo una giornata trascorsa fuori con gli amici, intenti a cantare a squarcia gola “Non abbiam bisogno di parole” di Ron. Peccato che tra una strofa e l’altra la comitiva ha sbagliato strada.

“No, abbiamo sbagliato strada! non trovo più casa mia. A forza di cantare ci siamo persi”

.

Queste le parole della conduttrice per il suo amico al volante. Fortunatamente tutto si è risolto con un piccolo ritardo e l’aiuto del navigatore satellitare.



Barbara d’Urso, notti brave in vacanza: “Abbiamo fatto le quattro del mattino”

Ha svelato di aver fatto le quattro del mattino la conduttrice di Pomeriggio Cinque che nel weekend ha partecipato a una festa insieme agli amici. Nonostante le ore piccole, la presentatrice è sempre la prima a svegliarsi la mattina, pronta a dare il suo buongiorno su Instagram ai tre milioni di followers che la seguono con affetto. Scherzando la 65enne ha ripreso una sua amica che voleva proseguire la festa la sera prima e ha dichiarato: “Voleva rimanere, ma erano le quattro del mattino! Non si poteva”.

Conduttrice stuzzica gli amici in villeggiatura: “Buongiorno agli sconfitti”

Raggiante sui social, Barbara d’Urso sta ricaricando le pile in vista della prossima stagione televisiva che la vedrà di nuovo al timone del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset, mentre La pupa e il secchione show non avrà un seguito. Di prima mattina la stacanovista di Canale5 ha colto l’occasione per ironizzare con i suoi amici, stuzzicando in particolare uno di loro. “Buongiorno agli sconfitti”, ha esordito ricordando una bruciante sconfitta a burraco la sera prima. Insomma, Maria Carmela sembrerebbe aver ritrovato il sorriso dopo la brutta notizia dei giorni scorsi, legata alla morte di Ivana, che l’ha sconvolta.