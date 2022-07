Barbara d’Urso distrutta per la morte di Ivana Trump: il suo ricordo straziante

Ivana Trump è morta in queste ultime ore: la popolare conduttrice la ricorda su twitter

Purtroppo in queste ultime ore è morta all’improvviso l’ex moglie di Donald Trump. Quest’ultima pare sia venuta a mancare in seguito ad un presunto infarto. Tanti i vip che si sono riversati sui social per esprimere il proprio cordoglio per questa improvvisa perdita. Tra loro anche Barbara d’Urso ha detto la sua, non facendo mistero di essere molto triste. La popolare conduttrice, che ha avuto modo di conoscere la donna, visto che l’ha ospitata più volte nelle sue trasmissioni, non ha certo nascosto di aver sempre provato una profonda stima nei confronti della donna.

Barbara d’Urso triste per la morte dell’ex moglie di Donald Trump: “Era una donna molto intelligente”

La popolare conduttrice, sempre in questo suo post su twitter, ha poi rivelato di credere che Ivana Trump morta in queste ultime ore fosse una donna molto intelligente: “Donna intelligente e molto ironica…” Questo post l’ha poi corredato con un emoji raffigurante una rosa rossa. Ovviamente i suoi numerosi follower si sono subito riversati per fare dapprima le più sincere condoglianze alla famiglia della donna venuta a mancare improvvisamente ieri, e successivamente hanno voluto fare i complimenti alla conduttrice, la quale in questi giorni ha fatto un check up completo, perchè anche in questa occasione ha mostrato la sua spiccata sensibilità.

Donna intelligente e molto ironica… 🌹 #ivanatrump — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 14, 2022

Morto Eugenio Scalfari, la conduttrice confessa: “E’ stato uno dei più grandi giornalisti”

Ieri è purtroppo morto anche il popolare giornalista, che ha fondato La Repubblica e L’Espresso. Ovviamente sono stati tanti i suoi colleghi e i vip che hanno voluto dedicare al giornalista un pensiero sui social. Tra loro anche Barbara d’Urso, che su twitter ha confessato quanto segue: “Uno dei più grandi giornalisti del nostro Paese… Ho sempre letto con interesse il suo pensiero…” Insomma la conduttrice è in vacanza da oltre un mese, ma sui social non ha certo fatto perdere le tracce continuando ad essere sul pezzo. Si ricorda che quest’ultima tornerà in Tv a partire da settembre alla guida ovviamente della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. A confermarlo è stato Pier Silvio Berlusconi in persona durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23.