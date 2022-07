Federica Panicucci spegne i gossip sul compagno Marco Bacini: “Non sono sola”

Conduttrice smentisce le voci di crisi con il compagno: “Con me c’è Marco, non sono sola”

L’assenza di Marco Bacini nelle Instagram Stories di Federica Panicucci in queste settimane ha impensierito i fans della conduttrice. Il volto di punta di Mattino 5 si è concessa infatti, dopo le fatiche invernali, una vacanza da sogno alle Maldive con i figli (a quanto pare senza il compagno) ed è approdata poi a Forte dei Marmi, altra sua meta fissa della villeggiatura estiva. Anche qui, tra cocktail con le amiche con viste mare e passeggiate sulla spiaggia, non è mai comparso l’imprenditore lombardo con cui ormai fa coppia fissa da diversi anni e si vocifera possa convolare presto a nozze. In queste ore finalmente, la presentatrice ha voluto tranquillizzare tutti mostrando nelle sue Instagram Stories di essere in compagnia della sua dolce metà:

“Non posso farvi vedere come sono vestita, non posso farvi vedere la scena, però posso farvi vedere che non sono sola, con me c’è Marco”.

Nessuna crisi per la coppia che continua a vivere un amore sereno e appagante.



Federica Panicucci al lavoro per Back to school: iniziate le riprese del programma

Intanto in questo caldo mese di luglio sarebbero iniziate le riprese della seconda edizione del programma di Italia1, condotto nella scorsa stagione televisiva da Nicola Savino. La conduttrice di Cecina ha mostrato la prova abiti e successivamente un arredo dello studio della trasmissione:

“Ho appena finito di fare una parte del lavoro che dovevo fare oggi. Fa un caldo devastante qui dove siamo, vi do un indizio: una seggiolina. Cosa vi ricorda? Dove avevamo queste sedie così piccole? Ecco questo è l’indizio”.

La 54enne ha inquadrato poi la sedia sulla quale era poggiata, mostrando quelle usate tipicamente nelle scuole, lasciando trapelare di essere all’opera per il reality show di Italia1.

Mattino Cinque News, tutto pronto per la prossima edizione: le novità del programma

In questi giorni Federica Panicucci si sta destreggiando tra le vacanze a Forte dei Marmi, le prove d’abiti per i programmi autunnali e i preparativi di Back to school, presto inoltre sarà di nuovo al timone del rotocalco mattutino di Canale5, che ha visto nascere anche una coppia e tornerà in onda a settembre, presumibilmente lunedì 12. Ad affiancarla ci sarà come sempre Francesco Vecchi che si occuperà dell’approfondimento della prima parte della trasmissione, mentre lei continuerà ad approfondire fatti di cronaca e attualità, strizzando l’occhio anche al gossip e allo spettacolo.