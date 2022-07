Barbara d’Urso, trapela un’altra voce sul suo futuro: un collega azzarda che…

“Confermerà di saper raggiungere un vasto pubblico”, arriva l’elogio di Alessandro Cecchi Paone per la nota conduttrice

Tornerà presto al timone di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso che nel frattempo sta trascorrendo un’estate all’insegna del relax e dell’amicizia. A settembre la stacanovista di casa Mediaset, oltre a presentare il contenitore pomeridiano di Canale5, tornerà a teatro e debutterà con lo spettacolo Taxi a due piazze. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv a rompere il silenzio sulla collega è stato proprio il giornalista romano, spesso ospite nelle sue trasmissioni, che ha ammesso:

“È indubbio che sia una professionista completa come poche ce ne sono in Italia”.

Sull’esperienza teatrale della collega ha ammesso che sarà la conferma del suo valore e “aggiungerà l’ultimo e definitivo tassello per confermare che può raggiungere il suo vastissimo pubblico anche dal vivo su un palcoscenico”. Insomma, non ha dubbi il giornalista, la collega, che in questi giorni è stata impegnata a Roma anche per i casting di Taxi a due piazze, riuscirà a conquistare tutti.



Barbara d’Urso un collega svela: “Il suo pubblico la seguirà anche a teatro”

L’empatia resta la chiave vincente della conduttrice di Pomeriggio Cinque. Alessandro Cecchi Paone ha infatti ribadito che durante le sue partecipazioni agli show della presentatrice ha potuto appurare la “straordinaria capacità di interagire dal vivo con la sua audience popolare”. Il giornalista ha sottolineato che la collega ha un’abilità innata di creare un legame solido con i suoi fans ed è certo che il pubblico, che la segue con affetto tutti i pomeriggi in diretta su Canale5, la andrà a vedere anche a teatro.

Barbara d’Urso, serate sfrenate in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Intanto la conduttrice di Canale5, che tornerà in tv prima del previsto, sta vivendo questi mesi estivi circondata dagli affetti più cari e di recente è stata raggiunta anche da Milva Perinoni e dalla moglie. Una combriccola felice e spensierata, quella della presentatrice Mediaset che ha immortalato sui social tutti i momenti più belli condivisi con gli amici e si è concessa una serie di serate goliardiche in cui ogni parcheggio diventava una pista da ballo in cui fermare l’auto, alzare il volume della radio e ballare lontano da occhi indiscreti.