Barbara d’Urso, clamoroso: torna in Tv prima del previsto? L’indiscrezione

Pomeriggio Cinque, la popolare conduttrice torna in Tv già ad agosto? Il clamoroso rumor

Pare che ci siano concrete possibilità che Barbara d’Urso finisca le vacanze anzitempo. Difatti il portale televisivo DavideMaggio.it è venuto a conoscenza di un rumor che sta girando insistentemente tra i corridoio Mediaset. Quale? Pare che l’azienda di Cologno Monzese stia pensando di anticipare la messa in onda del popolare programma quotidiano di Canale 5 già a partire da fine agosto (il programma sarebbe dovuto tornare in onda i primi di settembre):

“A Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio…”

Barbara d’Urso in Tv già a partire dal 22 agosto? Arriva l’indiscrezione choc

Qual è il motivo per cui la conduttrice potrebbe finire le vacanze molto prima del previsto? A rispondere a questa domanda ci ha pensato sempre il portale Televisivo DavideMaggio.it. In pratica il motivo per cui la popolare conduttrice partenopea potrebbe tornare in video con il suo Pomeriggio 5 anzitempo pare sia legato alla campagna elettorale:

“Il cambio di palinsesto è dovuto alle elezioni che incombono, fissate per il 25 settembre, e che sta creando qualche problemino: chi ci lavora è già in ferie o impegnato con Morning News…”

Si segnala che al momento la presentatrice, la quale ha espresso tutto il suo dolore per la morte di Ivana Trump, non ha commentato questa news. Questo rumor si rivelerà vero o meno?

Tutti i programmi di informazione di Rete 4 inizieranno prima del previsto? Il retroscena

Il portale DavideMaggio.it ha poi rivelato che Barbara d’Urso non dovrebbe essere la sola ad anticipare il suo ritorno in Tv. Difatti anche le trasmissioni di informazione su Rete 4 pare torneranno in onda tutte già a partire da fine agosto:

“Si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano che tornerebbe 2 settimane prima del previsto…”

Stessa sorte anche per Paolo Del Debbio con il suo Diritto e Rovescio che dovrebbe tornare in onda su Rete 4 a partire dal 1 settembre. Ovviamente di questo ritorno prima del previsto saranno felici i politici, visto che avranno una nuova vetrina in prima serata per fare campagna elettorale.