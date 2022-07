Barbara d’Urso: “Era fuori da Mediaset, poi…” Nuova bomba di Dagospia

La presentatrice era fuori da Mediaset: arriva una nuova indiscrezione

In questi ultimi mesi si è parlato tanto del futuro televisivo di Barbara d’Urso. Difatti in base a diverse indiscrezioni riportate online Mediaset non avrebbe avuto alcuna intenzione di rinnovare il contratto alla conduttrice. Tuttavia dopo tante chiacchiere a fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23: “La signora d’Urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il contratto è stato rinnovato…” Il rinnovo però pare che la conduttrice se lo sia parecchio sudato, o almeno è ciò che ha spifferato oggi Dagospia.it. Difatti il portale ha rivelato che fino a pochi mesi fa la conduttrice non sarebbe più rientrata nei piani dell’Azienda:

“A poche settimane dalla presentazione Barbara d’Urso non era traballante, era fuori dai piani dell’Azienda, poi si è scelta una soluzione tranquilla, seppur momentanea…”

Barbara d’Urso e il suo rinnovo con Mediaset: svelato un nuovo retroscena

Il portale Dagospia.it, dopo aver rivelato che la popolare conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe avuto un piede e mezzo fuori da Mediaset fino a poco tempo fa, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro retroscena. Di cosa si tratta? In pratica il sito web è venuto a conoscenza che l’Azienda di Cologno Monzese avrebbe anche allarmato diversi volti popolari della rete per stravolgere il pomeriggio di Canale 5 orfano della conduttrice partenopea, che ha recentemente avuto una disavventura in vacanza:

“C’è chi accennava a volti di punta allertati, alla volontà di comporre il pomeriggio in maniera differente…”

In base ai rumor raccolti dal sito web sembra che la conduttrice abbia firmato un contratto di soli 12 mesi: “La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023, gli ultimi tre mesi rientreranno nella stagione successiva. Da qui ‘le prossime stagioni’…”

Nuovo contratto della conduttrice con Mediaset: svelati i dettagli

Dagospia ha poi riportato che il contratto firmato da Barbara d’Urso prevederebbe la sola conduzione di Pomeriggio 5 per quanto riguarda la prossima stagione Tv, nonostante Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 abbia detto che potrebbero spuntare dei programmi per lei in prima serata:

“Un contratto che prevede la conduzione di Pomeriggio 5. Una vittoria? Una sconfitta? Un colpo di scena? Fate vobis…”

Si riporta inoltre che circolano diversi rumor sul fatto che potrebbe essere proprio lei la prossima presentatrice de La Talpa. Sarà vero?