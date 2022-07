Barbara d’Urso sciocca tutti: “Ho fatto un check up completo perchè…”

“Ho fatto un check up perchè la prevenzione è importante”, la confessione della conduttrice di Pomeriggio 5

È uscita allo scoperto Barbara d’Urso che nei giorni scorsi aveva svelato di essere in un posto pazzesco, ma non ha voluto rivelare la meta delle sue vacanze. Lo spoiler però aveva scatenato la curiosità dei fans della conduttrice di Canale5 e, poche ore fa, finalmente la signora dei pomeriggi Mediaset ha rotto il silenzio, rivelando su Instagram Stories dove è stata in questi giorni.

“Mi sono regalata un paio di giorni di relax. Ma soprattutto ho fatto check up completo perchè la prevenzione è importante”.

Carmelita è stata infatti alle terme di Fiuggi e proprio nella città del Lazio ha deciso di sottoportisi a un controllo generale in attesa di tornare a settembre al timone del rotocalco di Canale5. La calda estate della conduttrice è appena iniziata e sicuramente regalerà ai suoi numerosissimi followers, arrivati di recente a 3 milioni, altre immagini mozzafiato delle sue vacanze tra mare e natura.



Barbara d’Urso: qual è stato l’esito degli esami clinici svolti a Fiuggi

Felice e rigenerata dopo il weekend a Fiuggi e le sue vacanze segrete, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ci ha tenuto a tranquillizzare tutti, svelando come sono andate le analisi effettuate. “Quindi ecco le dimissioni” ha raccontato, per rivolgersi poi al suo medico chiedendo di svelare a tutti che le analisi sono andate bene: “Visto che mi avete fatto un check up completo, perchè la prevenzione è fondamentale, Prof. dica che è tutto perfetto, mai visto alla mia età, alla mia tenera età di 18 anni”. Questa la battuta della presentatrice di Canale5 che ci ha tenuto a rasserenare tutti sottolineando di essere in ottima forma e che la sua salute è di ferro.

Conduttrice di Pomeriggio 5 torna a Roma: “Pronta per le audizioni di Taxi a due piazze”

Nel frattempo Barbara d’Urso è tornata a Roma per le audizioni della spettacolo teatrale Taxi a due piazze. Il 14 febbraio a Milano infatti debutterà nelle vesti di protagonista e in questi giorni si stanno svolgendo i casting per ultimare la rosa degli attori. Sui social infatti la stacanovista di casa Mediaset ha raccontato: “Facciamo con Chiara Noschese le audizioni agli attori per alcuni ruoli di Taxi a due piazze”. Ma non è tutto! La conduttrice ha infatti svelato di aver ricevuto un mazzo di fiori al suo arrivo a Roma. Si tratta del dono di un ammiratore segreto? Al momento la conduttrice si professa single e chissà se la calda estate 2022 non le regali finalmente il suo principe azzurro?