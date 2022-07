Barbara d’Urso e le sue vacanze segrete: “Non posso ancora dirvi…”

“Non posso ancora dirvi dove sono”, il commento della conduttrice di Pomeriggio 5

Si sta godendo il meritato riposo dopo una stagione lunga e ricca di novità, Barbara d’Urso. La signora di Canale5 ha infatti tenuto compagnia tutti i pomeriggi ai telespettatori dell’ammiraglia Mediaset con il suo rotocalco quotidiano, concedendosi una breve pausa tra dicembre e gennaio per le vacanze di Natale (sostituita da Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti). Ma non è tutto! La stacanovista di casa Mediaset infatti, dopo la chiusura di Domenica Live e Live non è la d’Urso, è traghettata al timone de La pupa e il secchione show, che ha visto la vittoria di Maria Laura ed Edoardo. Ora la conduttrice ha svelato di essere in vacanza e lo ha fatto su Instagram Stories, stuzzicando la curiosità dei suoi numerosissimi followers:

“Io sono in uno posto super pazzesco, super segreto che non posso ancora dirvi, ma che presto vi svelerò”.

Dove si trova la conduttrice partenopea resta un mistero, si è limitata infatti a mostrare solo la sua cena, immortalando i piatti sulla sua tavola.



Barbara d’Urso rilassata in vacanza: “Oggi sono in fissa con il cibo”

Terminate le fatiche della stagione televisiva 2021-22, la conduttrice si è concessa il meritato riposo per ricaricare le pile in vista di settembre, quando riprenderà il suo impegno quotidiano con Pomeriggio 5. Sui social ha mostrato tutte le portate della sua cena e ha ammesso: “Oggi sono in fissa con il cibo”. Intanto nella prossima stagione televisiva non ci sarà il ritorno de La pupa e il secchione show. Le voci su una cancellazione del reality erano circolate già nelle scorse settimane, ma la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-23 ha confermato la notizia. Nonostante ciò la conduttrice di Canale5 non ha perso di certo l’entusiasmo e si sta godendo questa calda estate 2022 tra vacanze e puntate al mare con gli amici.

Conduttrice di Pomeriggio Cinque festeggia: “Siete tre milioni di cuori”

Proprio ieri Barbara d’Urso, che non ha superato un grande dolore, ha festeggiato però un nuovo traguardo sui social, raggiungendo i tre milioni di followers su Instagram. Una sorpresa che l’ha emozionata, portandola a commentare così: “E siete tre milioni! Tre milioni di cuori”. Intanto ferve l’attesa per scoprire dove sta trascorrendo le vacanze la conduttrice di casa Mediaset che a breve sicuramente aggiornerà i suoi fans. Stay tuned!