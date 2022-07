Barbara d’Urso accusata di trash, una collega alimenta le fiamme: “È l’Italia”

Flavia Vento difende la popolare conduttrice presa di mira dagli hater: cosa ha detto

Flavia Vento ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. E quest’ultima ha parlato ovviamente della sua vita, dei suoi clamorosi ritiri dai reality show e dei suoi progetti futuri. L’ultimo reality a cui ha partecipato è stato quello condotto dalla popolare presentatrice partenopea, la quale è stata spesso e volentieri presa di mira dagli hater, che l’hanno accusata di fare Tv Trash. Per tale ragione la giornalista ha colto la palla al balzo per chiederle un’opinione su tutta questa faccenda. E la soubrette, con estrema schiettezza, si è limitata a dire: “Tesoro, il trash è l’Italia! Il trash siamo noi…”

Barbara d’Urso e i complimenti della soubrette: “E’ una donna assolutamente in gamba”

Successivamente Flavia Vento, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, non ha nascosto di nutrire da sempre una profonda stima nei confronti della popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ovviamente ha avuto modo di conoscere molto bene, visto che ha partecipato in pianta stabile a diverse sue trasmissioni come opinionista (oltre che come concorrente dell’ultima edizione de La pupa e il secchione show):

“A quale donna del mondo dello spettacolo mi ispiro? Ovviamente a Barbara d’Urso…E’ una donna in gamba…Di cuore…”

Parole che faranno sicuramente molto piacere alla conduttrice, la quale è finita al centro delle polemiche per un fraintendimento.

Flavia Vento e i suoi ritiri dai reality show: “Non è facile per me”

La giornalista del settimanale Vero ha poi chiesto alla giovane soubrette il motivo per cui si ritira sempre dai reality show a cui prende parte (al Grande Fratello Vip non è durata neppure 24 ore). E la showgirl ha subito rivelato che purtroppo ha sempre trovato diverse difficoltà nell’affrontare simili trasmissioni:

“I reality show sono tosti…Ti strappano dalle tue abitudini, ed io sono molto abitudinaria…Questo purtroppo non gioca a mio favore…”

Ovviamente la showgirl di origini romane non ha nascosto di accettare sempre di buon grado di partecipare a queso genere di programmi per portare qualche soldo in più a casa: “In un reality ogni giorno in più vuol dire soldi in più…”