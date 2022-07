Stefania Orlando dice basta dopo le polemiche su Barbara d’Urso: “Imbarazzante”

Barbara d’Urso e il chiarimento della sua collega: “C’è stato un grande equivoco”

Più di un anno fa Stefania Orlando è finita al centro delle polemiche dopo aver rivelato di aver preferito fare altro invece di ricoprire il ruolo di giurata de La pupa e il secchione show. E ovviamente sono stati tanti i blog ad aver riportato la news con tanto di titoloni. Su tutta questa faccenda la showgirl ha voluto fare un importante chiarimento sulle pagine del magazine Mio. Cosa ha detto? Ha rivelato senza indugio alcuno come sono andate realmente le cose, non facendo mistero di essere stata fraintesa:

“Non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali abbiano fatto titoli sensazionalistici…”

Stefania Orlando al centro delle polemiche: “Mi sono sentita molto in imbarazzo”

Successivamente la showgirl, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Mio, ha anche rivelato di essersi sentita fortemente in imbarazzo nei confronti di Barbara d’Urso, la quale al momento è in vacanza, e degli autori del suoi programmi nel momento in cui sono scoppiate tutte queste polemiche:

“Dopo il colloquio io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori, mi sono sentita fortemente in imbarazzo…”

Insomma la ex concorrente di Tale e Quale Show con questa intervista ha colto la palla al balzo per chiarire la sua posizione su tutta questa faccenda, che certamente l’ha messa in difficoltà.

La Talpa, la showgirl non si tira indietro: “Mi piacerebbe condurre questo reality show”

Stefania Orlando al settimanale Mio ha anche parlato del suo approdo a Discovery:

“È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove…”

La soubrette, che ha deciso di allontanarsi dai social, non ha poi nascosto di avere un sogno nel cassetto. Quale? Condurre la prossima edizione del reality show, che in primavera tornerà su Canale 5 dopo ben 15 anni di assenza. D’altronde ha fatto sapere di non aver firmato un contratto in esclusiva con Discovery.