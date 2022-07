Barbara d’Urso, brusco addio alle vacanze? Nelle ultime ore ha dovuto…

La conduttrice è al lavoro per il suo ritorno a teatro: “Mi porto avanti per il debutto”

Si gode le vacanze la conduttrice partenopea, in vista di tutti gli impegni che la aspettano per la prossima stagione, televisivi e no. La conduttrice, infatti, tornerà in onda con il suo Pomeriggio5 ma tornerà anche a teatro, sarà infatti tra i protagonisti di una commedia intitolata Taxi a due piazze. E proprio in vista di questo suo nuovo impegno Barbara D’Urso ha dovuto interrompere le vacanze, momentaneamente, per mettersi a studiare i copioni. In queste ore, infatti, attraverso le sue Instagram storie la conduttrice ha annunciato:

“Ed intanto, nella quiete, mi porto avanti per il debutto del 14 febbraio”

mostrando anche il suo copione.

Barbara D’Urso, addio alle vacanze per il lavoro? “Un giorno di quiete”

La conduttrice dunque anche se in vacanza si porta avanti con il lavoro. Sempre attraverso il suo profilo Instagram, infatti, ha scherzato con i follower dichiarando che dopo giorni trascorsi insieme a molti suoi amici oggi, in piena quiete, ne ha approfittato per studiare i copioni del suo spettacolo teatrale.

“Buongiorno… e dopo giorni e giorni con 15 amici a casa…un giorno di quiete, ma solo uno.”

ha ammesso la D’Urso ironica. La conduttrice del resto a partire da settembre sarà impegnata non solo a teatro ma anche in tv, è già stata confermata al timone di Pomeriggio5, si ipotizza in onda a partire da lunedì 12 settembre, e per lei non si escludono altri progetti. Per tutta l’estate nella sua fascia oraria viene trasmesso il ciclo di film Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher

La conduttrice non replica alla nuova bomba di Dagospia: silenzio sull’indiscrezione

E mentre è divisa tra vacanze e studio, Barbara D’Urso continua ad essere al centro del gossip e delle bombe di Dagospia o altri siti che rivelano retroscena e dietro le quinte su di lei. Certo è, però, che a dispetto di alcune indiscrezioni degli scorsi mesi che la vedevano fuori da Mediaset il suo contratto è stato rinnovato anche per la prossima stagione televisiva. La D’Urso, tuttavia, da sempre restia a commenti e repliche anche questa volta ha scelto il silenzio.