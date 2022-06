Pomeriggio 5 è finito: Barbara d’Urso da oggi cede la sua fascia oraria a…

Come cambia il pomeriggio di Canale5 da oggi senza il programma condotto da Barbara d’Urso

E’ andata in onda tre giorni fa, venerdì 10 giugno, l’ultima puntata dell’edizione 2021/2022 di Pomeriggio Cinque, che da oggi, rimanendo fermo per tutta la bella stagione, lascia scoperta la sua fascia oraria. Cosa va in onda, quindi, nella seconda parte del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset? Dalla sezione dedicata ai palinsesti pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV, apprendiamo che, come tutti gli anni, a fare compagnia al pubblico al posto di Barbara d’Urso saranno una serie di film, che elenchiamo al dettaglio nel prossimo paragrafo.

Ecco i film che andranno in onda da oggi al posto di Pomeriggio 5

Il primo dei film che Canale5 trasmetterà questa settimana, previsto per oggi, si intitola ‘Un amore stellato-Kiss the chef’: l’orario di inizio è fissato per le 16.30, quindi oltre un’ora prima del tradizionale orario di partenza della trasmissione di Barbara d’Urso, avendo la pellicola una durata superiore; domani sarà la volta di ‘Inga Lindstrom-Le nozze di Greta’, che partirà allo stesso orario del film di oggi, mentre mercoledì toccherà a ‘Weddy Every Weekend’ intrattenere i telespettatori nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e le 18.45; giovedì la linea passerà al un film del ciclo di Rosamunde Pilcher, ossia ‘Quando meno te lo aspetti’, mentre venerdì la settimana si concluderà con la pellicola ‘Disegno d’amore’.

Pomeriggio Cinque quanto torna in onda? Possibile data d’inizio quella di lunedì 5 settembre

Per tutta l’estate, dunque, saranno dei film a fare compagnia all’affezionato pubblico di Barbara d’Urso, la quale, lo ricordiamo, venerdì scorso ha chiuso la stagione vincendo sul competitor Estate in diretta, condotto su Rai1 dalla coppia formata da Gianluca Semprini e Roberta Capua. La media generale dell’edizione 2021/2022 è stata del 18% di share, come la conduttrice stessa ha sottolineato nel corso dei saluti e dei ringraziamenti finali fatti al termine dell’ultima puntata. Ma quando ricomincia il programma? La conduttrice nei giorni scorsi ha parlato dei primi di settembre, quindi probabilmente riparte lunedì 5 (aspettiamo conferme ufficiali in tal senso).