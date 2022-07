Barbara d’Urso sostituita da Veronica Gentili? Ecco svelata tutta la verità

Barbara d’Urso, la popolare giornalista avrebbe dovuto davvero prendere il suo posto questa estate? La verità

Veronica Gentili è senza ombra di dubbio una delle giornaliste più in vista a Mediaset. Difatti quest’ultima è diventata negli anni uno dei volti principali di Rete 4 conducendo vari programmi. Mesi fa il settimanale Oggi ha rivelato che sarebbe stata in procinto di sostituire la popolare conduttrice alla conduzione della versione estiva di Pomeriggio Cinque (poi non se ne è fatto più nulla). Ma quanto c’è di vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato la stessa giornalista in un’intervista rilasciata al portale televisivo TvBlog.it:

“Quella è una di quelle indiscrezioni che escono senza ragioni: non è una cosa che è mai stata agli atti e che quindi io ho valutato…”

Parole che non hanno lasciato spazio ad altre possibili interpretazioni.

Veronica Gentili pronta per condurre un programma nel daytime di Canale 5? Parla lei

Successivamente il redattore di TvBlog.it ha colto la palla al balzo per chiedere alla popolare giornalista se si sente pronta a sbarcare nel daytime di Canale 5 alla conduzione di un rotocalco. E quest’ultima, dopo aver smentito nettamente il rumor su un suo possibile approdo nel pomeriggio estivo di Canale 5 al posto di Barbara d’Urso, la quale è sempre al centro delle polemiche, ha rivelato che al momento è contenta così, asserendo di credere che per un eventuale passaggio di rete bisognerebbe trovare qualcosa nelle sue corde:

“Se così non fosse vorrebbe dire semplicemente ‘snaturarsi’…”

La giornalista ha comunque tenuto a precisare di essere estremamente felice di lavorare a Rete 4, anche perchè è sempre stata una rete che ha lasciato carta bianca nell’affrontare diversi temi.

La giornalista non si nasconde dietro ad un dito: “Vorrei fare un programma tipo Che tempo che fa”

Il redattore di TvBlog.it ha poi chiesto a Veronica Gentili se c’è un genere di programma che vorrebbe tanto condurre in futuro. E quest’ultima, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero che vorrebbe presentare un programma di infotainment, tipo quello condotto da Fabio Fazio su Rai Tre:

“Un genere che unisca quell’ironia e quella leggerezza che probabilmente appartengono più al mio mondo lavorativo precedente a tematiche culturali, sociali e politiche…”

E chissà se prima o poi riuscirà a realizzare questo suo sogno nel cassetto.