Battiti Live, il retroscena di Elisabetta Gregoraci: “Faticoso perché…”

La conduttrice parla del programma musicale: ecco cosa rende il tutto più complesso

Elisabetta Gregoraci ancora una volta si è ripresa il posto da regina dell’estate su Canale Cinque. La conduttrice originaria di Soverato è approdata su Italia Uno con Battiti Live Estate, dove insieme al collega e amico Alan Palmieri presenta sul palco il meglio della musica italiana. Le prime puntate sono già andate in archivio e per la ex concorrente del GF Vip è tempo di bilanci. Essere al timone di un format così seguito da grandi e piccini è motivo di orgoglio, ma proprio per questo non mancano momenti di particolare stanchezza, visto l’enorme lavoro che c’è dietro un programma del genere.

Lavorare a un programma così complicato dove occorre spostare tutta l’attrezzatura da una città all’altra è faticoso. Ma mi carica di adrenalina e i luoghi che ci ospitano sono meravigliosi. Ormai la troupe di Battiti Live è una famiglia

ha rivelato in una intervista a Confidenze.

Elisabetta Gregoraci e il desiderio del figlio Nathan: “Ecco cosa voleva fare da piccolo”

La showgirl calabrese, proseguendo l’intervista alla rivista settimanale, non ha potuto evitare l’argomento Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto mistero del rapporto speciale che la lega al figlio nato dalla storia con l’imprenditore Flavio Briatore e proprio su di lui ha rivelato qualche curiosità parlando a Confidenze: “Quando ascolto la musica indosso le cuffie perché a mio figlio piace una musica diversa, lui preferisce il rap. E’ appassionato di musica e conosce centinaia di artisti di cui io ignoro l’esistenza. Da piccolo voleva fare il dj” – ha svelato l’ex gieffina – .

La conduttrice ammette: “Amo così tanto Battiti Live”

Eligreg, che nei giorni scorsi è finita nuovamente al centro del gossip dopo che un misterioso aereo ha sorvolato i cieli di Battiti Live, ha spiegato a Confidenze i motivi che la uniscono così strettamente al format musicale: “Lo amo così tanto da essere arrivata alla mia sesta edizione del grande show musicale. E quest’anno tornare è stato ancora più emozionante” – ha rivelato la Gregoraci intervistata dalla rivista settimanale – . E chissà che in futuro non possa arrivare anche l’occasione Sanremo…