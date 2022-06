Elisabetta Gregoraci sbarca al Festival di Sanremo? “Posso dire che…”

La conduttrice rompe il silenzio: “Io a Sanremo? Sono già in troppi”

Grazie a una interessante intervista di Elisabetta Gregoraci rilasciata al magazine Chi si continua a fare ulteriore chiarezza sulla squadra di Sanremo 2023. La conduttrice e showgirl ha sfogliato la rosa dei ricordi parlando al giornale gestito da Alfonso Signorini, dove ha preso la parola anche su una grande suggestione. Il nome di Elisabetta è circolato timidamente anche in ottica Sanremo, anche se parlando alla rivista la ex moglie di Flavio Briatore ha stroncato sul nascere l’ipotesi, spiegando il proprio punto di vista e allontanando almeno per adesso il palco dell’Ariston, che comunque non può non fare gola:

Sono stata vicina a Sanremo in passato, ora però sono già in tanti al Festival, hanno già iniziato ad annunciarli adesso. Questa sarà un’estate da trottolina, come sempre, sono provata ma felice

ha raccontato la Gregoraci a Chi.

Elisabetta Gregoraci ammette: “I pretendenti non mi mancano”

Dalla fine del matrimonio con Briatore in poi Elisabetta Gregoraci è finita più volte al centro di numerosi gossip. Uno famosissimo quello con Pierpaolo Pretelli nel corso dell’avventura al GF Vip della showgirl, ben presto naufragato. Di recente la conduttrice originaria di Soverato è tornata a parlare di uomini, spiegando come la sua forte personalità non funga esattamente da calamita per alcuni maschietti. Nonostante ciò l’ex gieffina, sempre in una forma strabiliante, continua ad avere la fila di corteggiatori: “Devo dire che i pretendenti non mancano, qualcuno coraggioso per fortuna c’è ancora” – ha rivelato a Chi la presentatrice ormai prossima a tornare sul piccolo schermo con Battiti Live Estate – .

La showgirl ricorda l’avventura al GF Vip: “La gente ancora oggi mi scrive”

L’avventura al GF Vip di Elisabetta Gregoraci è rimasta fortemente nel cuore dei fan. La conduttrice calabrese ha infatti preso parte alla quinta edizione del reality, condotta da Alfonso Signorini che ha voluto a tutti i costi la ex Lady Briatore nel programma. E di quella partecipazione del 2020 sono rimasti tanti bei ricordi a tutti: “Il GF Vip mi ha permesso di farmi conoscere meglio. Tanta gente ancora oggi mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere con me quei momenti nella casa” – ha svelato Eligreg a Chi -.