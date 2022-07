Benedetta Parodi, gran ritorno in prima serata: da settembre condurrà…

Torna Bake Off Italia – Dolci in forno: confermati conduttrice e giudici

Dopo aver ufficializzato i palinsesti di Rai, Mediaset e La7 anche le reti secondarie si preparano per la nuova stagione televisiva di settembre. Per quanto riguarda Real Time tornerà un amatissimo programma, ovvero Bake Off Italia – Dolci in forno che vedrà Benedetta Parodi ancora una volta alla conduzione. La conduttrice non è l’unica però che è stata riconfermata. Infatti in giuria, come riporta DavideMaggio.it, ci saranno ancora Damiano Carrara e Ernst Knam. La new entry, che si unirà ai due veterani, è invece il pasticcere Tommaso Foglia. Il programma andrà in onda da venerdì 2 settembre al 2 dicembre e aprirà dunque la nuova stagione televisiva. I promo stanno già iniziando a circolare sulla rete. La presenza di Clelia D’Onofrio è prevista ma solo per le schede dei dolci. La location sarà ancora quella di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore.

Quali sono tutti gli altri programmi che andranno in onda su Real Time: conferme e novità

Oltre a Bake Off Italia con la conduzione di Benedetta Parodi, e in giuria di Damiano Carrara che ha avuto un incidente, tanti altri saranno i programmi trasmessi su Real Time. Nel daytime andranno in onda i già noti programmi sui matrimoni e il veterano Cortesie per gli ospiti. Nel weekend ci saranno Matrimonio a prima vista, Primo appuntamento e Fatto in casa. In prima serata, invece, lunedì 5 settembre inizierà il medical Sorelle al limite, seguito ad ottobre da Amiche al limite e a novembre da Amiche al limite e poi. In seconda serata sarà la volta di Body parts, Piedi al limite, Dr. Pimple Popper. Ci saranno poi Primo appuntamento, Tailor made-Chi ha la stoffa?, Matrimonio a prima vista, Il castello delle cerimonie, 90 giorni per innamorarsi, 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni.

I palinsesti di Nove: torna il programma più amato della rete

Se su Real Time spicca il volto di Benedetta Parodi, sul Nove è Maurizio Crozza, con il suo Fratelli di Crozza, ad essere il vero cavallo di battaglia della rete. Gli ascolti, infatti, tengono testa ai canali principali della tv italiana. Spazio poi ai film, a Little Big Italia, Il contadino cerca moglie, Cambio moglie, Accordi & Disaccordi. Nel daytime ci saranno: Famiglie da incubo, Le ultime 24 ore – Caccia al Killer, Ho vissuto con un killer, Storie criminali, Sulle orme dell’assassino. Tornerà anche la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics. Infine nel weekend non mancherà il ciclo Nove Racconta e la nuova edizione di Only Fun Comico Show.