Bianca Guaccero si sbilancia sul ritorno in tv: “Non posso spoilerare ma…”

Conduttrice rompe il silenzio sul ritorno in televisione: “Non posso spoilerare, ma ci sarò per altre avventure”

Non ha specificato se tornerà in tv nelle vesti di conduttrice o di attrice Bianca Guaccero che al momento si sta godendo le vacanze nella sua terra d’origine la Puglia. Immersa nel verde della campagna, ha voluto trasmettere ai suoi followers su Instagram Stories la serenità di un luogo magico in cui i rumori della natura rendono tutto speciale. Senza peli sulla lingua la 41enne ha ammesso di sentire la mancanza del suo pubblico ma svelato che presto tornerà in tv. Dopo aver chiuso Detto Fatto, che l’ha vista protagonista per ben quattro stagioni, l’artista ha confermato:

“Tornerò per altre nuove avventure, ma non posso spoilerare”.

Ma non è tutto perchè la conduttrice ha sottolineato che, anche se non ci sarà più il programma di tutorial di Rai2 che le ha permesso di creare con il pubblico una “storia d’amore fantastica”, condividerà “tante altre piccole cose” con i suoi fans.



Bianca Guaccero, pronto un programma in prima serata? La sua risposta fa ben sperare

Non si è sbilanciata la conduttrice di Bitonto che ha deciso di non svelare nulla sui suoi prossimi impegni televisivi, dichiarando però che tornerà sul piccolo schermo. Non è escluso che per lei possa esserci più di un progetto nel corso della prossima stagione tv. Interrogata sulla possibile conduzione di un programma in prima serata, e magari un varietà, ha risposto senza peli sulla lingua: “Sarebbe un sogno”. Non è escluso però che l’artista possa cimentarsi anche nella recitazione in autunno. Già lo scorso inverno era stata al fianco di Marco Bocci e Violante Placido nella fiction Fino all’ultimo battito. Lei non ha escluso nessuna pista, limitandosi a sottolineare la recitazione e la conduzione sono “due grandi amori” e non saprebbe scegliere.

Conduttrice senza peli sulla lingua: “Ho molti difetti, c’è un’ampia scelta”

Sincera come sempre, Bianca Guaccero ha ammesso di avere anche molti difetti:

“C’è un’ampia scelta: sono testarda e impaziente”.

Intanto, in attesa di scoprire il nome del programma che condurrà nella nuova stagione tv, la 41 ha parlato anche dei rumors sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle, smentendo la notizia. Forse a impedire all’artista di partecipare al talent di Milly Carlucci sarebbe proprio il nuovo programma in cantiere. Stay tuned!