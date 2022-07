Camper Rai1, che imbarazzo per Roberta Morise e Tinto! Colpa di un lapsus

Roberta Morise e Tinto, imbarazzante gaffe dell’inviata del programma di Rai1

La puntata di oggi, martedì 26 luglio, di Camper si è conclusa con un’imbarazzante gaffe dell’inviata Monica Caradonna a causa di un lapsus ha creato un gioco di parole non proprio carino e delicato. Andando con ordine sul finire di trasmissione, i due conduttori hanno dato la linea all’inviata ed i suoi ospiti per illustrare velocemente una ricetta. I due ospiti si chiamavano Luciano e Iole ed ecco che l’inviata, complice anche la fretta, nel presentarli ha commesso l’involontaria gaffe:

“Sono con Luciano e con Ione e parliamo di tre prodotti ma saremo velocissimi…”

Subito dopo ha mostrato i dolci che la signora Iole avrebbe preparato la Torta di Riso, la Zuppa inglese e le Maddalene. Anche i due conduttori in studio, in imbarazzo hanno glissato sulla gaffe.

Camper va in vacanza: stop di una settimana per il programma mattutino di Rai1

Nel frattempo gaffe e lapsus a parte, il programma della tarda mattinata di Rai1 si appresta a subire delle variazioni di palinsesto, così come succederà anche ad UnoMattina Estate. Nel dettaglio dal sito di TvBlog apprendiamo che lunedì 15 agosto andrà in onda un rimontaggio delle puntate finora trasmesse dalle 12.20 alle 13.30. Da martedì 16 agosto fino a venerdì 19 agosto, invece, il rimontaggio verrà trasmesso per tutta la durata della trasmissione ovvero dalle 11.30 fino alle 13.30. Insomma, in altre parole, il programma condotto da Roberta Morise e Tinto si ferma per una settimana trasmettendo una sorta di ‘Meglio di’. Ed i cambiamenti di orario di Camper non sono finiti qui perché mentre da ieri il programma inizia circa una mezz’ora prima, intorno alle 11.30, la puntata del 29 luglio verrà trasmessa a partire da mezzogiorno.

Tinto e Roberta Morise alle prese con gaffe imbarazzanti e lapsus nel loro programma

Infine, va segnalato anche il fatto che non è la prima volta che durante una puntata di Camper i due conduttori si trovino a dover gestire gaffe imbarazzanti e momenti di gelo in studio o in collegamento proprio com’è successo oggi con l’inviata che ha sbagliato il nome dell’ospite creando un divertente ma poco carino gioco di parole.