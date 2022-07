Camper, finita sul pavimento Roberta Morise: in diretta è apparsa così, FOTO

Roberta Morise seduta a terra durante la diretta di oggi del programma che conduce su Rai1

Si è mostrata in un modo del tutto inedito la conduttrice di Camper nella puntata andata in onda oggi, lunedì 18 luglio 2022: come mostra la foto in alto, durante uno degli ultimi spazi, attorno alle 13.00, si è infatti seduta sul pavimento. No, non è caduta, come potrebbe sembrare dalla foto: si è, appunto, semplicemente seduta, tra un collegamento e l’altro, forse per evocare un po’ l’atmosfera della spiaggia, dalla quale l’inviata Elisa Silvestrin si è collegata proprio in quei minuti, intervenendo dalla Sicilia, regione che sta esplorando questa settimana.

Camper, problema tecnico durante un collegamento. Tinto: “D’altronde in spiaggia è così”

E a proposito di spiaggia, proprio il collegamento da un lido di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ha creato qualche problema: Roberta Morise ha infatti dato la parola alla Silvestrin la quale, prendendo la linea, stava per presentare il suo ospite quando improvvisamente sono andate via le immagini, anche se l’audio ha continuato ad essere trasmesso. Inizialmente i conduttori hanno cercato di temporeggiare commentando le immagini appena viste dalla Sicilia, ma il tentativo di ripristino del collegamento non è andato a buon fine, motivo per il quale Tinto è stato costretto a chiudere lo spazio e passare al collegamento successivo, ironizzando: “D’altronde in spiaggia è così, il segnale va e viene”.

Ascolti Camper: media di poco più di 1milione di telespettatori per il programma di Rai1

Gaffe e problemi tecnici a parte, ricordiamo che recentemente la trasmissione condotta da Tinto e Roberta Morise (nei giorni scorsi si è parlato di come sono davvero i rapporti tra loro) si è allungata di mezz’ora, motivo per il quale ora inizia alle 11.30 e non più alle 12.00, probabilmente per cercare di rosicchiare qualche punto di share alla concorrenza (le repliche di Forum vanno sempre benissimo), ma i risultati in termini di ascolti non sono granché migliorati: il programma continua a viaggiare su una media di spettatori inferiore a quota 1milione e mezzo. La puntata di venerdì, nello specifico, è stata seguita da 1milione 224mila telespettatori con il 15.11% di share, mentre giovedì è andata anche meno bene, con 1milione di telespettatori e circa il 13% di share.