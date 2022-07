Panico a Camper, Rai1: ombrellone vola e colpisce l’inviata! VIDEO

Super gaffe oggi in diretta nel programma condotto da Roberta Morise e Tinto!

Momento decisamente esilarante nel corso della puntata di Camper andata in onda oggi, mercoledì 27 luglio 2022, quando il volo di un ombrellone ha praticamente colpito, o quasi, prima gli ospiti e poi l’inviata! E’ successo a Baia Sardinia, in provincia di Sassari. Collegandosi da quella che è una delle più belle spiagge della Sardegna, Maria Elena Fabi stava intervistando alcuni ospiti, nel dettaglio un signore di quasi novant’anni che da sempre trascorre l’estate in Sardegna con la sua famiglia (vediamo il gruppo nella foto in alto), quando un improvviso colpo di vento ha fatto volare un ombrellone addosso a tutti loro, fortunatamente senza far male a nessuno (il video è disponibile nel secondo paragrafo).

Camper e l’ombrellone volato in diretta addosso agli ospiti e all’inviata: spopola il video

Sui social sta ovviamente spopolando IL VIDEO del fattaccio (è visibile cliccando su “il video”). “C’è un vento pazzesco” ha commentato divertita ma anche un po’ imbarazzata l’inviata Maria Elena Fabi, mentre dallo studio Roberta Morise ha risposto: “E’ volato l’ombrellone!”. Dunque Maria Elena ha interrotto per pochi secondi l’intervista ed è corsa a recuperare l’ombrellone, nel frattempo finito in mare.

Camper verso lo stop per Ferragosto: Tinto e Roberta Morise per una settimana in onda con ‘il meglio’

Gaffe a parte (ce ne è stata una anche ieri!), è di qualche giorno fa la notizia dell’interruzione della trasmissione per una settimana, esattamente da lunedì 15 a venerdì 19 agosto, per via del Ferragosto: Roberta Morise e Tinto e tutta loro squadra di lavoro potranno quindi concedersi finalmente qualche giorno di relax, in attesa di tornare in onda a partire da lunedì 22 agosto. Ma i telespettatori non rimarranno senza Camper, poiché anche in assenza della diretta, la trasmissione nella settimana appena indicata sarà in onda con un mix dei momenti migliori delle puntate già andate in onda. Dopo la pausa per Ferragosto, il programma sarà in video per altre tre settimane, mentre da lunedì 12 settembre, com’è noto ormai da molto tempo, tornerà Antonella Clerici con la terza edizione del suo E’ sempre mezzogiorno.