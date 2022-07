Camper, Roberta Morise e Tinto rompono il silenzio: “Siamo arrivati a…”

“Camper è arrivato a metà del suo percorso”, i conduttori ringraziano i telespettatori in diretta

Anche oggi, martedì 19 luglio 2022, come tutti i giorni Tinto e Roberta Morise hanno fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 all’ora di pranzo con la trasmissione che conducono dall’inizio del mese scorso. E’ trascorso più di un mese e mezzo da quando il programma è partito, motivo per il quale il conduttore al termine della diretta di oggi, affiancato dalla collega, ha sottolineato: “Siamo arrivati a metà del nostro percorso, iniziato il 6 giugno”.

Vogliamo ringraziare tutti voi che ci seguite ogni giorno

ha poi aggiunto.

Tinto e Roberta Morise ringraziano il pubblico: “E’ un grande orgoglio farvi compagnia”

“Siete in tantissimi a seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e per noi questo è motivo di grande orgoglio” ha detto il conduttore di Camper, come già anticipato, alla fine della diretta di oggi, facendo anche una gag con Roberta Morise, la quale gli ha chiesto “Cosa farai pomeriggio?”: a tale domanda Tinto ha risposto “Mi riposerò”, dunque Roberta gliene ha fatta un’altra di domanda, chiedendogli “Domani, invece, cosa farai?”

Domani continueremo a viaggiare per scoprire altri borghi gioiello

ha risposto, interrotto dalla Morise che gli ha detto scherzosamente: “Ma no! Dovevi dire semplicemente che domani sarai di nuovo qui con me, come ogni giorno, e che sei felice per questo!”.

Camper andrà in onda fino a venerdì 9 settembre: da lunedì 12 tornerà E’ sempre mezzogiorno

Come detto dai conduttori stessi, è arrivata a metà la messa in onda del programma estivo del mezzogiorno di Rai1 (dove ieri Roberta Morise è finita sul pavimento!), dato che l’ultimo appuntamento è previsto per il 9 settembre: passato il weekend del 10 e dell’11, a riprendere le redini della fascia oraria meridiana di Rai1 sarà, come avviene ormai da tradizione da settembre a maggio, Antonella Clerici con la nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno. E chissà che Tinto e Roberta Morise non rifacciano la loro trasmissione nell’estate del 2023…