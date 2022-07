Camper, Tinto svela un segreto su Antonella Clerici: “È stata lei a…”

“È stata Antonella Clerici a volermi in tv”, il retroscena del conduttore di Camper

È il volto del mezzogiorno di Rai1 in questa calda estate 2022 accanto a Roberta Morise, Nicola Prudente, in arte Tinto. Sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv, il presentatore ha raccontato come sta andando questa sua esperienza quotidiana sulla prima rete e ha voluto ringraziare la padrona di casa di È sempre mezzogiorno. È stata proprio lei infatti a volerlo sul piccolo schermo ai tempi de La prova del cuoco. “Le devo tantissimo” ha raccontato:

“È stata lei a volere me e Federico Quaranta in tv nel suo programma. Secondo lei ci completavamo: io più allegro, lui più serio”.

Queste le parole del volto di Rai1 che ha confessato di ammirare molto la collega: “Apprezzo la sua capacità di entrare nelle case degli italiani con quel suo sorriso e la sua luce speciale negli occhi”.



Tinto non si trattiene e svela: “Voglio lavorare ancora con Antonella Clerici”

Il conduttore di Camper ha ammesso che la signora del mezzogiorno di Rai1 è un modello per lui, sottolineando:

“Vorrei essere la sua versione maschile e tornare a lavorare con lei”.

Ma non è tutto! Ha raccontato di aver ricevuto molti consigli dalla conduttrice prima di iniziare la sua avventura sulla prima rete:

“Mi ha detto di essere me stesso e che, giorno dopo giorno, avrei imparato sempre meglio la tecnica di un contenitore quotidiano”.

Intanto la collaborazione con Roberta Morise prosegue a gonfie vele. I due conduttori hanno trovato un feeling immediato e si capiscono al primo sguardo.

Camper, conduttore ammette: “Per me questo programma è una grande occasione”

Senza peli sulla lingua Tinto, che ha svelato un retroscena di recente, ha ammesso di essere orgoglioso di presentare il programma di Rai1. “Per me è una grande occasione” ha raccontato, sottolineando poi:

“È la mia prima occasione da protagonista dopo vent’anni di carriera”.

Ha raccontato poi come il format sia fresco e giovane e ha come scopo quello di portare idealmente in vacanza i telespettatori. Una sfida importante anche per la Rai che ha deciso di puntare su un programma quotidiano in diretta in una fascia oraria di solito dedicata, in estate, a delle repliche di programmi già visti. E a quanto pare la scommessa è riuscita, considerando i buoni ascolti.