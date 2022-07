VIDEO malore Carlos Santana svenuto al concerto: cosa ha avuto, come sta

Il famoso chitarrista sviene durante un concerto: il video fa il giro del web

Grande spavento per Carlos Santana. Il celebre chitarrista è svenuto nel Michigan nel bel mezzo di un concerto. L’artista messicano si stava esibendo da circa 40 minuti al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, in Michigan, nella zona a nord-ovest di Detroit, quando all’improvviso è svenuto. Santana ha ricevuto subito le cure mediche e direttamente nel locale in cui si stava esibendo, davanti all’incredulità e allo spavento degli spettatori. Più o meno venti minuti dopo, il chitarrista è stato portato via dai soccorsi dal palco e lo hanno caricato su una barella per trasportarlo in ospedale dove è stato subito sottoposto a degli accertamenti. Il momento non è ovviamente passato inosservato ai presenti, che hanno provato a raccogliere le loro testimonianze in video. Immancabili gli applausi dei fan di Carlos al momento dell’uscita di scena dal locale.

Carlos Santana, come sta dopo essere svenuto sul palco

Immediatamente i milioni di fan sparsi nel mondo di Carlos Santana hanno cercato di raccogliere informazioni e rassicurazioni su quanto accaduto al chitarrista. Il video dello svenimento ha fatto il giro del web e subito tutti si sono chiesti quali fossero le condizioni dell’artista messicano. Il suo manager Michael Vrionis ha spiegato che il chitarrista si è ripreso e sta meglio, aggiungendo anche che il concerto previsto inizialmente per questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, “sarà posticipato a data da destinarsi”. L’importante adesso sono ovviamente le condizioni di Carlos e la musica può aspettare.

I motivi del malore dell’artista

A rivelare i probabili motivi di questo malore è stato Carlos Santana in prima persona. Lo storico chitarrista, grande idolo musicale negli anni ’60 e ’70 ha confessato cosa ha scaturito lo svenimento: “Mi sono dimenticato di mangiare e di bere prima del concerto e così mi sono disidratato e sono svenuto” – ha spiegato sul proprio account Facebook il chitarrista rivelando i motivi del malore – . Il 74enne messicano è poi rimasto in osservazione per una notte, con i medici che hanno voluto monitorare da vicino le condizioni del chitarrista, finito in tendenza sui social una volta uscita la notizia.