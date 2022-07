Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, paura per il figlio Gabriele: “Ha il Covid”

La compagna di Paolo Ciavarro spiega le condizioni del figlio: “Febbre alta”

Non sono stati giorni facili questi per Clizia Incorvaia e il compagno anche se fino a qualche ora fa nessuno ne sapeva niente. Poi nelle scorse ore Clizia ha pubblicato alcune stories sul suo profilo ufficiale Instagram in cui si mostra insieme al piccolo. A quel punto l’influencer ha rivelato ai fan che il figlio Gabriele ha il Covid e a quanto pare l’ha preso anche in forma abbastanza pesante. Clizia ha spiegato inoltre di essere stata poco presente per questo motivo. Adesso le cose sembrano andare meglio ma l’influencer fino ad oggi ha preferito mantenere il riserbo sulla questione. Queste le sue parole:

“Non avevo scritto per non farvi preoccupare ma anche il piccolo Gabri aveva contratto il Covid con febbre alta, ecc. Ora il peggio è passato”.

Clizia Incorvaia e lo spavento per il piccolo Gabriele: “Sono state giornate impegnative”

Il Covid ha ripreso a destare preoccupazione in tutta Italia, e Europa, a causa della vertiginosa risalita dei contagi. Doveva essere un’estate Covid free, quella finalmente della ripartenza, ma in realtà le cose non stanno andando esattamente così. L’ultima variante del virus sembra non lasciare scampo a nessuno ed anche il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia è stato colpito.

“Sono state giornate impegnative. I genitori capiranno. Ma il peggio è passato. Grateful”

ha scritto Clizia sul suo profilo Instagram. Ricordiamo che il piccolo Gabriele ha soltanto quasi 5 mesi, visto che è nato lo scorso 19 febbraio. Uno spavento bello grande per i genitori che hanno preferito non creare allarmismo, come spiegato dalla stessa Clizia, e dare la notizia soltanto quando i sintomi più gravi sono andati per fortuna via.

Il periodo non facile della coppia: il Covid ha contagiato tutta la famiglia

Il piccolo Gabriele non è stato l’unico della famiglia Incorvaia-Ciavarro a contrarre il Covid. Infatti recentemente anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati contagiati e per loro non è stato un momento facile visto che vivono con due bambini piccoli: Nina, che Clizia ha avuto con l’ex Francesco Sarcina, e Gabriele. Adesso però le cose sembrano andare meglio e non resta che aspettare che il piccolo si riprenda del tutto.